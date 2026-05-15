Как избавиться от зависти – рассказала психолог

Анна Бедрицкая, психолог:

Зависть – это чувство, которое знакомо практически каждому человеку. Зависть – это такое состояние, о котором не принято говорить. Давайте разберемся, что с этим делать, как избавиться от зависти. Не бывает хороших или плохих чувств. Все чувства важны и нужны. Чувства – это как маячки и сигналы в этой окружающей действительности о том, чего мы хотим, что нам нужно, какие у нас дефициты и в какую сторону нам двигаться. Поэтому испытывать зависть – это абсолютно неплохо. Вопрос: что с этим делать? Выигрышная позиция – когда мы понимаем, что завидуем, принимаем это чувство. Дальше принимаем решение, как нам удовлетворить эту потребность, которая у нас сформировалась. Когда мы понимаем что кошки скребутся, как будто дыхание задерживается, когда мы видим у человека то, чего у нас нет, нам нужно принять это чувство. Дальше принять решение, как действовать с этим, как дальше двигаться.

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