Юные инспекторы дорожного движения из Беларуси стали победителями международного слёта-конкурса

Юрий Царев, ведущий: Мне очень приятно осознавать, что ЮИД еще существует. Движение живет и это здорово. Расскажите немножко про движение, как оно сейчас существует, в каком виде? Даже соревнования проводятся, чемпионаты – в общем, все это достаточно интересно.

Ольга Вечерская, педагог дополнительного образования средней школы имени М.В. Октябрской, г.п. Лиозно:

Движение не умирало, как было, так и осталось. Регулярно проводятся слеты – школьные, районные, областные, республиканские. Международные в Анапе уже несколько лет подряд во Всероссийском центре «Смена». В 2024 году в Кыргызстане международный слет. Там в основном страны Азии, если можно так сказать, плюс мы.

Юрий Царев:

Наверняка, есть какие-то у вас между собой соревнования. Может быть, правила дорожного движения, может быть, вы решаете какие-то задачи по дорожным ситуациям, может быть, соревнования среди регулировщиков – что вообще происходит?