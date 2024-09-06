Юные инспекторы дорожного движения из Беларуси стали победителями международного слёта-конкурса
Серебро наше. Юные инспекторы дорожного движения из Беларуси приняли участие в Межгосударственном слете отрядов ЮИД стран СНГ. Международный форум состоялся в Кыргызстане, нашу страну достойно представила команда из Витебской области.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Вечерская, педагог дополнительного образования средней школы имени М.В. Октябрской, г.п. Лиозно и Богдан Малахов, учащийся средней школы имени М.В. Октябрской, г.п. Лиозно.
Юрий Царев, ведущий:
Мне очень приятно осознавать, что ЮИД еще существует. Движение живет и это здорово. Расскажите немножко про движение, как оно сейчас существует, в каком виде? Даже соревнования проводятся, чемпионаты – в общем, все это достаточно интересно.
Ольга Вечерская, педагог дополнительного образования средней школы имени М.В. Октябрской, г.п. Лиозно:
Движение не умирало, как было, так и осталось. Регулярно проводятся слеты – школьные, районные, областные, республиканские. Международные в Анапе уже несколько лет подряд во Всероссийском центре «Смена». В 2024 году в Кыргызстане международный слет. Там в основном страны Азии, если можно так сказать, плюс мы.
Юрий Царев:
Наверняка, есть какие-то у вас между собой соревнования. Может быть, правила дорожного движения, может быть, вы решаете какие-то задачи по дорожным ситуациям, может быть, соревнования среди регулировщиков – что вообще происходит?
Богдан Малахов, учащийся средней школы имени М.В. Октябрской, г.п. Лиозно:
У нас конкурсы: правила дорожного движения, фигурное вождение велосипеда, юный регулировщик, начинающий водитель, плакат социальной рекламы и агитбригада.
Юрий Царев:
Наша команда неоднократно становилась победителями на таких соревнования. Что является нашей сильной стороной – это правила дорожного движения, сигналы регулировщика, фигурное вождение велосипеда. Что основная наша фишка?
Богдан Малахов, учащийся средней школы имени М.В. Октябрской, г.п. Лиозно:
Наверное, наша фишка – это фигурное вождение. Фигурное вождение мы не проигрывали очень давно. Хотя это сложно, но чтобы научиться ездить, надо ездить. Мы ездим практически круглый год. Летом у нас немножко перерыв на каникулы, а потом мы тренируемся, поэтому этот конкурс мы не проигрываем.
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