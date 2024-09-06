Место выбрано оптимально – Президенту представили концепцию нового здания исторического музея

Что бы ни происходило вокруг страны, как бы ни были заняты текущими заботами, вопросы национального государственного строительства всегда будут в центре внимания. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания 6 сентября, на котором главе государства представали концепцию нового здания Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возводить объект предлагается в Минске напротив Дворца Независимости, рядом с Верховным судом Беларуси. По задумке, комплекс станет частью большого музейно-паркового ансамбля площадью более 30 гектаров. Что касается непосредственно самого музея, то его планировочное решение будет повторять контур карты Беларуси, а экспозиция содержать экспонаты и информацию об истории наших земель, начиная с древних времен и заканчивая современностью. Сегодня во время совещания Президенту подробно доложили о деталях будущего проекта. Одно из главных требований главы государства – он не должен быть перегружен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В содержании экспозиции не должно быть никакого националистического или ура-патриотического перехлеста. В ней нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой или, во всяком случае, не отрицали ее.

Мое основное требование – изложить исторические факты максимально правдиво. Место для расположения музея подобрано оптимально. Его возведение завершит облик района, который уже в народе назвали «кварталом белорусской государственности»: Дворец Независимости, Верховный суд, площадь Государственного флага и так далее. Музей должен стать своеобразной визитной карточкой страны. Восхищать как современным архитектурным обликом, так и внутренним наполнением.

Особое внимание должно быть обращено на архитектурное решение. В нем должна читаться национальная особенность страны. В то же время нужно максимально продумать вопросы содержания, эксплуатации здания. В оформлении музейной экспозиции важно соблюсти баланс традиционных канонов и современных информационных систем.