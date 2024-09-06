Коллектив агрокобината «Ждановичи» принял участие в работе диалоговой площадки

В каждом государстве свои принципы построения согласия в обществе. Белорусский путь – это единство. Сложная военно-политическая обстановка у наших границ требует особо трепетного отношения к национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Анатолий Булавко во время встречи с коллективом агрокобината «Ждановичи», сотрудники которого как никто другой знают цену созидательному труду. Несмотря на все, что происходит по внешнему контуру, мы продолжаем жить в мире, растить хлеб, думать о будущем. Какое оно у нашей страны? Этот вопрос звучит еще актуальнее в преддверии Дня народного единства, который отметим 17 сентября.

Екатерина Гритченко, заместитель генерального директора УП «Агрокомбинат «Ждановичи»: Это мотивирует трудовой коллектив на достижение поставленных задач и в целом сплачивает работников. Работники сельского хозяйства ничем не отличаются от других работников, поэтому мы все хотим жить в мирной стране, чтобы радоваться каждому дню. Поэтому мы за национальную безопасность в первую очередь.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Люди понимают весомость этого праздника. И благодаря таким людям, с которыми мы сегодня встречались, наверное, наша страна и не ощущает, как хотелось бы нашим недругам, тех последствий, которые ожидали увидеть благодаря тем санкциям, которые в отношении нас применяются. Поэтому, думаю, что впереди у нас светлое будущее, успехи, новые достижения, новое свершение. Для этого у нас есть все.

Год от года жизнь в стране планомерно без каких-то революционных преобразований становится богаче и стабильнее. И это во многом благодаря сплоченности общества, к такому мнению пришли участники встречи.