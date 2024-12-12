В Минске проходит международная конференция на тему геноцида

Масштабы трагических событий, произошедших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной, намного шире, чем предполагалось ранее. Об этом говорят результаты расследования дела о геноциде белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генпрокуратура продолжает находить новые пугающие факты. Доказано, например, что только в лагере «Тростенец» фашисты замучили и убили более 546 тысяч человек. Ранее речь шла о 206 тысячах.

Тему геноцида 12 декабря обсуждают на полях международной научно-практической конференции в Минске. Форум объединил экспертов из Беларуси, России, Италии, Германии, Польши, Ирана и других стран. На территории отдельных европейских государств сегодня укрепляется идеология неонацизма, и наша главная задача – не допустить возрождения коричневой чумы. В Беларуси развернута масштабная работа по установлению и обнародованию всех фактов событий Великой Отечественной. Мы тесно сотрудничаем с другими странами. Однако помогать готовы не все.

Игорь Мороз, директор научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:

Со стороны ряда западных стран содействия мы не находим. При том, что простой народ, простое население этих стран разделяет нашу боль, но официальные власти, к сожалению, эту боль не разделяют и помощь в установлении фактов преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси не оказывают. Также не оказывают помощь в установлении конкретных лиц, которые совершали преступления на нашей территории.

В рамках конференции Генеральная прокуратура Беларуси представит четвертое издание из серии «Геноцид белорусского народа». Книга посвящена карательным операциям. На ее страницах собраны показания свидетелей и уникальные архивные документы. Некоторые из них станут доступны общественности впервые.