Шевцов о беженцах из Украины: они бегут к нам ради жизни

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ради чего они бежали и бегут к нам? Я отвечу коротко: ради жизни. Они кардинально отличались от беженцев с Ближнего Востока. Беженцы с Ближнего Востока нуждались в еде, теплой одежде, в каких-то цивилизованных благах, помыться. Беженцы из Украины в первую очередь нуждались в психосоциальной поддержке. Они бежали от войны и более того, они были в шоке, не понимали оттого, что их же солдаты стреляли им в спину. И когда приезжали легковые автомобили, на которых везде где только можно было написано «Дети» (на дверках, на капоте) с пулевыми отверстиями, я как взрослый человек понимал, что это даже не автоматные отверстия, а крупнокалиберные. Людям, которым своя страна стреляла в спину, вряд ли смогут что-то объяснить и что-то рассказать.