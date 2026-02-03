Лукашенко: это же моральное уродство, если мы не можем защитить в эту погоду братьев наших меньших

С конкретными мерами и персональной ответственностью – Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но конкретно в Витебской области проблемы не решатся только попонками, в которые массово стали наряжать телят по стране, и строительством профилакториев, которым экстренно озаботились. И то, только после критики Президента о недопустимости содержания скота в -30 в пластиковых коробах. Будто без мнения от Первого лица люди не ощущают кощунственности ситуации. Или дело просто в отстраненности. Будто бы не свое, а казенное. Так что как-нибудь переживут. Не переживут. Это уже показала статистика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, наконец-то Александр Генрихович займет правильную позицию в правительстве. «Ну ничего страшного в Витебской области, все хорошо», – цитата от Турчина. Не все хорошо, там катастрофа может быть завтра. Я привожу часто пример с падежом скота. Коров и телят. Ну, давайте дальше посмотрим. Если нет коров – нет телят. Но если нет коров и телят, Горлов думает, что будет – не будет ни мяса, ни молока. Понимаете? Опять 90-е годы. Конечно, они уже не будут. Когда есть было нечего, и мы с тобой любовались и Сергеенко рядом с нами, на голые полки. Но он был генералом. Ему там может быть что-нибудь и перепадало. Ну, может, и тебе [Наталья Кочанова – прим. ред.], ты начальником там была. А я это помню, поэтому нельзя этого допустить. И мы констатируем сегодня, что эту проблему мы не решили. Это не только Герасимов вреднючий информирует меня. Мы с вами имеем единую точку зрения, что с падежом скота мы не справились. И всякие пустые разговоры: что там неправильно учитывали, что там населению что-то отдавали, передавали, рубили, косили и прочее. Эту болтовню бросьте! Оцените правильно ситуацию, кто не оценил, но она для меня понятна.

Александр Лукашенко:

Есть проблема падежа скота. Мы знаем, что делать. Надо начинать с телят. Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики на улице, засыпанные снегом, обледеневшие, телят не спасут. Почему я и говорю о падеже. Это же моральное уродство, когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?! Как можно сейчас не защитить? Я же помню, и вы даже помните, хоть вы моложе. Вы помните, когда спасая от морозов поросят, свинарка в подоле несла домой, нагревала в печке кирпичи. Кожуха эта, знаете, дубленка сейчас называется, клала на кирпичи этих поросяток дома. Дома! Там, где сами отдыхали, спали. На кухне клали их на кирпичи, чтобы они выжили. Люди боролись. Они понимали, что это не только их жизнь будущая – молоко, мясо. Но они понимали, что это морально неприемлемо. А у нас что происходит? Нужны телятники. Как вы их называете? Павильоны для телят. Ладно, пусть павильоны. Так вот, в указе, если он нужен сегодня, должно быть четко прописано, что мы новому губернатору поможем построить эти павильоны. Почему? Они сами не справятся с этим. А если исправится, то им надо для этого 7, 9, 10 лет.