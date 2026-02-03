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Возводят школу даже в экстремальные морозы! Какие условия в холода создают для строителей?

03 февраля 2026 17:15
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Из-за экстремальных морозов и сложных погодных условий по всей Беларуси оранжевый уровень опасности сохраняется и на завтра, 4 февраля. Местами столбик термометра опустится до -29 °С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скандинавский антициклон «Даниэль», прежде чем покинуть страну, а это произойдет уже совсем скоро, создает немало рисков. Среди факторов опасности в такую погоду – обморожения и переохлаждения людей.

Февраль со старта подтвердил статус «лютого» месяца. Об этом хорошо рассуждать в теплом офисе или этой студии, но каково, например, тем, кто занят в строительстве?

При такой аномальной температуре здесь должен быть особый подход к организации труда. Как, впрочем, и в городской инфраструктуре. Репортаж Юлии Мычки.

Возводят школу даже в экстремальные морозы! Какие условия в холода создают для строителей?-2

Это – одна из важных строек Могилева, здесь возводят современную школу более чем на тысячу мест. Задействовано свыше 200 специалистов, сдать объект планируют уже в этом году. Однако снег и сильные холода замедляют привычные темпы работы. При температуре -20°C производительность труда может снижаться на треть.

Возводят школу даже в экстремальные морозы! Какие условия в холода создают для строителей?-4

Сергей Барановский, старший пр оизводитель работ СУ-57 предприятия «Стройтрест № 12»:
Я думаю, критическая температура у нас за 20 и ниже. Это уже тяжело работать. До -20 (-15… -18) еще терпимо. 

Сейчас, например, на площадке приостановлено бетонирование. Но проблема не только в скорости: экстремальный холод требует повышенного внимания к технике безопасности на каждом участке.

Возводят школу даже в экстремальные морозы! Какие условия в холода создают для строителей?-6

Сергей Барановский:
Когда морозы начинаются сильно большие, то стараемся людей не морозить, а пустить в подвал, например. Каменщики там делают сейчас перегородки. 

Особенно беззащитны перед стужей каменщики и арматурщики. На высоте под открытым небом даже спецодежда не спасает от пронизывающего холода. И хотя повлиять на погоду нельзя, работодатель обязан минимизировать ее воздействие. Соблюдение температурного режима и условий труда контролирует техническая инспекция.

Возводят школу даже в экстремальные морозы! Какие условия в холода создают для строителей?-8

Александр Титенков, технический инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Особое внимание обращается при этом на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, на наличие специальных дополнительных перерывов, на создание нормальных бытовых условий, в которых есть возможность обогреться работникам в период этих специальных перерывов. 

Возводят школу даже в экстремальные морозы! Какие условия в холода создают для строителей?-10

Рядом со стройплощадкой расположен бытовой городок – более 20 мобильных помещений, где температура должна быть не ниже 22 градусов. Зимняя стужа – законный повод для дополнительных перерывов, которые включаются в рабочее время. При температуре от -10°C до -24°C положены перерывы на работе по 15 минут каждые два часа. Если столбик термометра опускается ниже -30°C, такие паузы можно делать каждый час.

Возводят школу даже в экстремальные морозы! Какие условия в холода создают для строителей?-12

Александр Липунов, каменщик строительного треста № 12:
Если ноги у меня, к примеру, замерзли, я пойду, погреюсь, даже чай попить. 

Далее смотрите в видео.

# Погода в Беларуси # Строительство

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