Лукашенко объяснил, почему решил снять Субботина с поста главы Витебской области
С конкретными мерами и персональной ответственностью – Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как принимать решения у Александра Лукашенко, можно и нужно поучиться. Даже конкретно в этом, губернаторском – быстро и без оглядки на эмоции. Жестко, но справедливо глава государства сделал кадровый расклад. Этот фрагмент совещания объемный, но его важно послушать, чтобы и причинно-следственные связи уловить, логику Президента понять и окончательно уяснить – должности могут меняться, но от ответственности за решения не освобождают. Тем более, что в Витебском облисполкоме остались те, кто хорошо помнит с каких обещаний все начиналось. Даже не 5 лет назад.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понимая, что как было, так и будет в Витебской области, мне пришлось заменить губернатора. Я не скажу, что Александр Николаевич с неплохого места в Москве, там тоже неспокойно и нелегко, с желанием рванул туда. Я уже вижу, он похудел килограмма на 3-4 после назначения. Ну, это к лучшему.
– На 8.
– 8 килограмм! Это сидел в кабинете и писал указ. А когда поедет еще по вашим хозяйствам?
Вы знаете, почему я в короткий промежуток времени принимал решение по губернатору? Хотя такая, как Наталья Ивановна у нас любит входить в курс дела. Сергеенко помалкивал, как обычно, по-чекистски. Прощаясь с губернатором после совещания, я думал, что он завтра побежит на одну ферму, на вторую, на третью, но хоть с людьми поговорит, озадачит их. Никитина следом побежит вместе с другими. А они побежали. Знаю, что там аплодисментами крупными проводили бывшего губернатора: «Ах, хороший человек!». Слушайте, Александр Михайлович [Субботин – прим. ред.] прекрасный человек. Мне было с ним комфортно работать. Шулейко вообще хорошо, с Горловым. Ну, прекрасный человек.
Александр Лукашенко:
Так вот, чтобы вы знали, Витебская область получила государственной поддержки всех форм на 15 миллиардов рублей, начиная от промышленности – «Нафтан», закупка сырья, сельское хозяйство и прочее-прочее. Во избежание финансового коллапса реструктуризированы (это значит дано согласие Президента на то, что вы не будете платить) 2 миллиарда рублей – соответствующий указ. И вы тогда обещали за 5 лет по графикам погасить эти деньги, но погасили всего лишь 146 миллионов рублей. Вы можете аплодировать сколько угодно, но цифры – жесточайшая вещь.
Так или я ошибаюсь? Так это я еще не все сказал. Поэтому хороший человек, и ты тоже хороший человек, я почему про тебя говорю?
Это она [Анжелика Никитина – прим. ред.] прежде всего считала и вносила предложения вместе с Косинцем и Шерстневым. А потом попала в правительство. А потом вернулась обратно. И я это поддержал, чтобы было кому отвечать. Вы, пожалуйста, расскажите новому губернатору, как все было. Поэтому прежде чем радоваться, что, вот, Субботин защитил область от Косинца и Шерстнева… Да господь с вами! Нет ни Косинца, ни Шерстнева там. И я помню, когда Субботин при назначении крылатую фразу обмолвил: «Это мой край, мои люди и дело моей чести поднять эту область». И вывести чуть ли не в передовые. Подробности здесь.