Лукашенко объяснил, почему решил снять Субботина с поста главы Витебской области

С конкретными мерами и персональной ответственностью – Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как принимать решения у Александра Лукашенко, можно и нужно поучиться. Даже конкретно в этом, губернаторском – быстро и без оглядки на эмоции. Жестко, но справедливо глава государства сделал кадровый расклад. Этот фрагмент совещания объемный, но его важно послушать, чтобы и причинно-следственные связи уловить, логику Президента понять и окончательно уяснить – должности могут меняться, но от ответственности за решения не освобождают. Тем более, что в Витебском облисполкоме остались те, кто хорошо помнит с каких обещаний все начиналось. Даже не 5 лет назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понимая, что как было, так и будет в Витебской области, мне пришлось заменить губернатора. Я не скажу, что Александр Николаевич с неплохого места в Москве, там тоже неспокойно и нелегко, с желанием рванул туда. Я уже вижу, он похудел килограмма на 3-4 после назначения. Ну, это к лучшему.

– На 8.

– 8 килограмм! Это сидел в кабинете и писал указ. А когда поедет еще по вашим хозяйствам? Вы знаете, почему я в короткий промежуток времени принимал решение по губернатору? Хотя такая, как Наталья Ивановна у нас любит входить в курс дела. Сергеенко помалкивал, как обычно, по-чекистски. Прощаясь с губернатором после совещания, я думал, что он завтра побежит на одну ферму, на вторую, на третью, но хоть с людьми поговорит, озадачит их. Никитина следом побежит вместе с другими. А они побежали. Знаю, что там аплодисментами крупными проводили бывшего губернатора: «Ах, хороший человек!». Слушайте, Александр Михайлович [Субботин – прим. ред.] прекрасный человек. Мне было с ним комфортно работать. Шулейко вообще хорошо, с Горловым. Ну, прекрасный человек.