Хранители национального богатства! Минлесхоз Беларуси отмечает 90‑летие

От ручного труда – к высоким технологиям. Лесному хозяйству Беларуси – 90 лет. За это время отрасль совершила колоссальный рывок, превратившись в мощный научный комплекс. Сегодня будущее наших лесов закладывается в 77 современных лабораториях и питомниках. Ежегодно в стране выращивают около 350 миллионов молодых деревьев, а объемы выращивания растений в закрытом грунте увеличились в семь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Растет и экономический потенциал – расчетная лесосека превышает 17 миллионов кубометров, что в три раза больше, чем в 90-е. А к 2030 году объемы заготовки должны достичь 30 миллионов кубометров древесины.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы, как лесная отрасль, потянули за собой другие отрасли. К примеру, когда глава государства в Ивацевичах ставил задачу по развитию отечественного машиностроения в 2006 году, у нас было 8 харвестеров, сейчас – 550. Я уже не говорю о том, что своевременное лесовосстановление после этих катаклизмов: буреломы, пожары, усыхание леса. Современные питомники, современные селекционно‑семеноводческие центры, то есть тот фундамент, который заложили нам ветераны, он в надежных руках, и мы его только приумножаем.

Сегодня все леса страны находится под круглосуточным контролем умных систем – установлено около 450 автоматизированных камер. С их помощью удается обнаруживать возгорания на ранней стадии и предпринимать все усилия для тушения. Рациональный и хозяйский подход к сохранению природы в Беларуси привлекает внимание иностранных коллег. Отечественные эксперты поделились опытом с коллегами из России и Узбекистана на специализированном форуме, посвященном 90-летию образования белорусского лесхоза.