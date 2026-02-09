Насыщает организм кальцием и магнием! Рассказываем о полезных свойствах минеральной воды «Боровая»

Санаторий «Боровое» – единственный в Беларуси, где минеральная вода используется одновременно для питьевых курсов и наружного применения. Статистика свидетельствует, что у 97 % людей, проходивших здесь водолечение, наблюдалось значительное улучшение состояния здоровья, снижался вес и укреплялся иммунитет. Причем этот стабильный эффект держался на протяжении года. И это неудивительно.

Вблизи Березинский биосферный заповедник – одно из самых экологически чистых и природоохраняемых мест нашей страны. Недра здесь богаты минеральными водами. «Боровое» расположился как раз над одним из уникальных минеральных источников, вода из которого свободна от вредных примесей и максимально защищена от техногенных загрязнений. Эта вода – природное богатство, которое можно и нужно использовать в лечебных целях.

В воде «Боровая» содержится много сульфатов, улучшающих функцию печени и создающих желчегонный эффект, нормализующих кислотность и обмен веществ. Она содействует снижению холестерина, помогает уменьшить вес и улучшить фигуру. При приеме «Боровой» восстанавливается возбудимость нейронов головного мозга и скелетных мышц, уменьшается возможность инфаркта миокарда. К слову, ежедневное употребление 1,5-2 литра воды «Боровая-1» и «Боровая-3» на 60 % удовлетворяет потребность организма в кальции и на 15 % в магнии. К тому же отсутствие натрия делает воду «Боровая» очень вкусной, ее можно с удовольствием пить каждый день. А благодаря «Боровой-2», которая используется для лечебных ванн, и ею же наполнен бассейн санатория, происходит быстрейшее рассасывание в тканях воспалительных очагов, нормализуется тонус мышц.