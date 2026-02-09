Минеральная вода с уникальным составом! Рассказываем о преимуществах отдыха в санатории «Боровое»

Лет до 40 над возможностью отдыха в санатории большинство из нас как-то и не задумывается. А зря, именно в санатории можно наконец сделать то, что бесконечно откладывается на потом, начать вести здоровый образ жизни. Причем сделать это в комфортных условиях, с тотальной физической и моральной перезагрузкой. Как это происходит, мы спросили у гостьи. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Сивцевич, заместитель директора по медицинской части санатория «Боровое» Управления делами Президента Республики Беларусь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, пожалуйста, нам о вашем прекрасном санатории, о всех плюсах.

Елена Сивцевич, заместитель директора по медицинской части санатория «Боровое» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Санаторий находится в боровом лесу. У нас есть огромное озеро, большая территория. Сейчас, зимой, особенно чудесно, кругом снег, можно кататься на лыжах, на санках. Климат – это тоже один из факторов лечения, и оздоровления, и просто отдыха. Ольга Бурлакова:

Конечно, причем от Минска всего лишь 100 километров. Недалеко. Елена Сивцевич:

Территориально – это действительно выгодное расположение, очень хорошая транспортная сеть, добраться к нам легко и отдыхать у нас очень хорошо. У нас развита медицинская база. Какие процедуры делают в санатории? Александр Меженный, ведущий:

Как раз таки давайте про те процедуры, которые наибольшим спросом пользуются и чем вы можете удивить. Елена Сивцевич:

Профиль санатория общетерапевтический. Наверное, проще сказать, что мы не лечим, потому что у нас и костно-мышечная система, частые заболевания как остеохондроза, остеоартроза, то и редкие остеопорозы. И дыхательная система, заболевания нервной системы, кожи, мужской половой сферы, женские половые органы. Практически все мы лечим, если не противопоказано, конечно, санаторно-курортное лечение.

Ольга Бурлакова:

То есть и диагностика тоже развита? Может быть, кто-то не знает о своих заболеваниях, он может на месте уже что-то выяснить и подлечиться? Елена Сивцевич:

Конечно. Для нашего гостя очень важно получить максимум услуг и максимум возможностей за один приезд. Да, есть классические методы диагностики, как лабораторная, функциональная, ультразвуковая, есть более интересные методы. Например, мы занимаемся диагностикой сна, нарушений сна. Потом специалист-сомнолог подбирает какие-то программы индивидуальные или дает рекомендации. Есть неинвазивный анализ крови. Очень интересная методика. Датчики температурные устанавливаются на область крупных сосудов и регистрируют скорость кровотока, потом выдают результаты. Там 130 показателей кровоснабжения жизненно важных органов и систем. Доктор делает анализ и назначает процедуру уже в зависимости от этих показателей, дает рекомендации потом, уже домой нашим отдыхающим. О пользе минеральной воды Елена Сивцевич:

Глубина нашей скважины 530 метров. И мы добываем свою минеральную воду, которую используем для бальнеологических процедур. В первую очередь это бассейн, огромный бассейн, 25 на 8 метров. Минерализация нашей воды около 15. Для других процедур мы тоже используем. Это ванны, которые приготовляются тоже с нашей водичкой. Порядка 40 видов сейчас у нас присутствует. Это и орошение всевозможное, это ингаляции. Кстати говоря, в 2025 году проводили работу. Наш дерматолог совместно с кафедрой Белорусского государственного медицинского университета оценивали влияние воды на заболевания с псориазом и атопический дерматит. Очень хорошие результаты. Работа опубликована в научно-практическом издании международном. Совершенствуемся, идем вперед.