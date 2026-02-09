Минеральная вода с уникальным составом! Рассказываем о преимуществах отдыха в санатории «Боровое»
Лет до 40 над возможностью отдыха в санатории большинство из нас как-то и не задумывается. А зря, именно в санатории можно наконец сделать то, что бесконечно откладывается на потом, начать вести здоровый образ жизни. Причем сделать это в комфортных условиях, с тотальной физической и моральной перезагрузкой. Как это происходит, мы спросили у гостьи.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Сивцевич, заместитель директора по медицинской части санатория «Боровое» Управления делами Президента Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, пожалуйста, нам о вашем прекрасном санатории, о всех плюсах.
Елена Сивцевич, заместитель директора по медицинской части санатория «Боровое» Управления делами Президента Республики Беларусь:
Санаторий находится в боровом лесу. У нас есть огромное озеро, большая территория. Сейчас, зимой, особенно чудесно, кругом снег, можно кататься на лыжах, на санках. Климат – это тоже один из факторов лечения, и оздоровления, и просто отдыха.
Ольга Бурлакова:
Конечно, причем от Минска всего лишь 100 километров. Недалеко.
Елена Сивцевич:
Территориально – это действительно выгодное расположение, очень хорошая транспортная сеть, добраться к нам легко и отдыхать у нас очень хорошо. У нас развита медицинская база.
Какие процедуры делают в санатории?
Александр Меженный, ведущий:
Как раз таки давайте про те процедуры, которые наибольшим спросом пользуются и чем вы можете удивить.
Елена Сивцевич:
Профиль санатория общетерапевтический. Наверное, проще сказать, что мы не лечим, потому что у нас и костно-мышечная система, частые заболевания как остеохондроза, остеоартроза, то и редкие остеопорозы. И дыхательная система, заболевания нервной системы, кожи, мужской половой сферы, женские половые органы. Практически все мы лечим, если не противопоказано, конечно, санаторно-курортное лечение.
Ольга Бурлакова:
То есть и диагностика тоже развита? Может быть, кто-то не знает о своих заболеваниях, он может на месте уже что-то выяснить и подлечиться?
Елена Сивцевич:
Конечно. Для нашего гостя очень важно получить максимум услуг и максимум возможностей за один приезд. Да, есть классические методы диагностики, как лабораторная, функциональная, ультразвуковая, есть более интересные методы. Например, мы занимаемся диагностикой сна, нарушений сна. Потом специалист-сомнолог подбирает какие-то программы индивидуальные или дает рекомендации. Есть неинвазивный анализ крови. Очень интересная методика. Датчики температурные устанавливаются на область крупных сосудов и регистрируют скорость кровотока, потом выдают результаты. Там 130 показателей кровоснабжения жизненно важных органов и систем. Доктор делает анализ и назначает процедуру уже в зависимости от этих показателей, дает рекомендации потом, уже домой нашим отдыхающим.
О пользе минеральной воды
Елена Сивцевич:
Глубина нашей скважины 530 метров. И мы добываем свою минеральную воду, которую используем для бальнеологических процедур. В первую очередь это бассейн, огромный бассейн, 25 на 8 метров. Минерализация нашей воды около 15. Для других процедур мы тоже используем. Это ванны, которые приготовляются тоже с нашей водичкой. Порядка 40 видов сейчас у нас присутствует. Это и орошение всевозможное, это ингаляции. Кстати говоря, в 2025 году проводили работу. Наш дерматолог совместно с кафедрой Белорусского государственного медицинского университета оценивали влияние воды на заболевания с псориазом и атопический дерматит. Очень хорошие результаты. Работа опубликована в научно-практическом издании международном. Совершенствуемся, идем вперед.
Елена Сивцевич:
«Боровое» – это место, куда хочется вернуться. У нас душевная атмосфера, у нас как дома. И вот эту душевность наши гости отмечают постоянно. Есть отдыхающие, которые бывают у нас по 20-30 раз, приезжают отмечать свои юбилеи, свои памятные даты. Это очень приятно, и я считаю, такого дорогого стоит, что именно нас выбирают для таких целей.
Сколько длится курс лечения?
Елена Сивцевич:
Существует несколько видов программ на сегодняшний день. Основная – это санаторно-курортная путевка, конечно же, куда входит базовый перечень процедур в зависимости от количества дней. Это бассейн, это водные процедуры, теплогрязелечение, физиопроцедуры. Доктор индивидуально подбирает с учетом показаний и противопоказаний для каждого гостя нашего под каждый диагноз.
Минимальный курс лечения, чтобы получить результат, это 12 дней. Но если время не позволяет, все же, конечно, сейчас заняты в современном мире, можно приехать и на непродолжительные курсы. 5-7 дней – это релакс, это антистресс, это отдых. Есть даже программа, рассчитанная на один день. Вот, пожалуйста, «Минеральный уикенд». Можно восстановиться, провести профилактику любых заболеваний. Интересная развлекательная программа. Замечательная огромная территория с собственным озером, где можно купаться в летний период и ловить рыбу, кстати говоря.
Александр Меженный:
С детьми можно приезжать к вам?
Елена Сивцевич:
Обязательно.
*На правах рекламы.