Как в Беларуси работает система защиты женщин от домашнего насилия? Разберутся в ток-шоу «По существу»

Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов?
9 февраля на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь пойдет об общественном иммунитете белорусских женщин.
Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов?
9 февраля на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь пойдет об общественном иммунитете белорусских женщин.
Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.
Не пропустите ток-шоу. Сегодня, 9 февраля, в 18:30.