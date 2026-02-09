Как в Беларуси работает система защиты женщин от домашнего насилия? Разберутся в ток-шоу «По существу»

Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов?

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.