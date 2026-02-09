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Как в Беларуси работает система защиты женщин от домашнего насилия? Разберутся в ток-шоу «По существу»

09 февраля 2026 08:47
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Как в Беларуси отстаивают права женщин? Какую помощь оказывают жертвам абьюзеров и тиранов?

9 февраля на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь пойдет об общественном иммунитете белорусских женщин. 

Как в Беларуси работает система защиты женщин от домашнего насилия? Разберутся в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. 

Не пропустите ток-шоу. Сегодня, 9 февраля, в 18:30.

# Год белорусской женщины # Женщины Беларуси

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