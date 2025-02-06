Там представлены уникальные факты! В Минске презентовали завершающий том книги «Без срока давности. Беларусь»

Александра Каштанова, ведущая: Национальный архив с 2020 года издал уже шесть томов, каждый посвящен отдельной области Беларуси. Расскажите поподробнее об этих книгах и почему назрела идея издать такой обобщающий том?

Издательство «Беларусь» совместно с Национальным архивом презентовало книгу «Без срока давности. Беларусь». Это завершающий том, где обобщается информация о политике, которую проводили нацисты и их пособники в отношении нашей страны. Подробнее о книге поговорили с гостями.

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Республики Беларусь:

Действительно, с 2020 по 2022 год реализовывался фундаментальный проект «Без срока давности. Беларусь». Этот проект явился продолжением аналогового российского проекта, который был сделан российскими архивистами и историками. Мы сделали шеститомное издание, каждый из которых посвящен отдельной области, в которых опубликовали более тысячи документов. Абсолютное большинство из них опубликовано впервые. И, конечно, эта книга, обобщающая книга по Беларуси – это своего рода подведение итогов, обобщение того материала, который мы смогли найти. Так получилось, что издание этих книг по времени совпало с таким важным общественным нашим государственным процессом – расследованием уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно, актуальность, значимость и важность этой работы, безусловно, большая.

Именно архивные документы – это те неопровержимые свидетельства, свидетельства геноцида, свидетельства уничтожения населения Беларуси. И, конечно, сделать эти документы максимально доступными для наших граждан, для зарубежных граждан – это та задача, которая решалась, когда мы издавали эти книги. И, конечно, благодаря Министерству информации, издательству «Беларусь», Министерству юстиции, департаменту нашему по архивам удалось сделать этот проект, и мы завершили его таким обобщающим томом, который подвел итог этой работы.