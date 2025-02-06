Профессия передалась по наследству от отца. Пообщались с органным мастером

Король музыкальных инструментов. Величественный и грандиозный. Все эти слова об органе, звуки которого способны гипнотизировать. В Белгосфилармонии он появился в 1963 году. С тех пор его бессменными хранителями и настройщиками были мастера по фамилии Чернявские – отец и сын – Станислав и Геннадий.

Геннадий Чернявский, органный мастер:

Учился у отца. Начали с того, что вначале в старых костелах он меня брал, когда восстанавливали старые органы.

Уже более 35 лет Геннадий Станиславович продлевает жизнь этим музыкальным «гигантам». И все же самым дорогим и близким за эти годы стал именно этот «могучий великан». Геннадий Чернявский:

Король инструментов, самый большой. Тот набор, то разнообразие тембров, звуков, ни один инструмент не может передать.