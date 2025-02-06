Профессия передалась по наследству от отца. Пообщались с органным мастером

Король музыкальных инструментов. Величественный и грандиозный. Все эти слова об органе, звуки которого способны гипнотизировать. В Белгосфилармонии он появился в 1963 году. С тех пор его бессменными хранителями и настройщиками были мастера по фамилии Чернявские – отец и сын – Станислав и Геннадий.
Геннадий Чернявский, органный мастер:
Учился у отца. Начали с того, что вначале в старых костелах он меня брал, когда восстанавливали старые органы.
Уже более 35 лет Геннадий Станиславович продлевает жизнь этим музыкальным «гигантам». И все же самым дорогим и близким за эти годы стал именно этот «могучий великан».
Геннадий Чернявский:
Король инструментов, самый большой. Тот набор, то разнообразие тембров, звуков, ни один инструмент не может передать.
За эффектным фасадом из ансамбля серебристых и золотистых вертикальных и горизонтальных труб скрывается большой, до самых мелких деталей выверенный механизм. Заглядываем туда вместе с Геннадием Станиславовичем.
Геннадий Чернявский:
Здесь у нас находятся основные элементы, конструкция органа. Воздух подается у нас из подвала, где находится вентилятор, два мотора, один генератор, второй вентилятор, который нагнетает воздух в эти дополнительные меха, из них уже по всему органу, по вот этим каналам распределяется по всему органу воздух.
Весь механизм – в три этажа. Высота 12 метров. На каждом разные конструкции. И много-много труб и трубочек. Около 6,5 тысячи. Длина самой большой – 8 метров, маленькой – размером с карандаш.
Подробности в видео.