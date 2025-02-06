В Беларуси открыто уголовное судопроизводство в отношении карателя Серафимовича

Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение очередного уголовного дела о геноциде белорусского народа. На этот раз производство открыто в отношении карателя Серафимовича, который обвиняется в массовых убийствах белорусов и уничтожении узников гетто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Демидов, государственный обвинитель:

Несмотря на то, что даже на начальном этапе уже в 1940-1950 годы были получены сведения о причастности Серафимовича к совершению карательных операций в отношении мирного населения, данная информация оставалась без должных и необходимых мер реагирования со стороны компетентных органов Соединенного Королевства. Подробности.