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В Беларуси открыто уголовное судопроизводство в отношении карателя Серафимовича

06 февраля 2025 11:40
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Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение очередного уголовного дела о геноциде белорусского народа. На этот раз производство открыто в отношении карателя Серафимовича, который обвиняется в массовых убийствах белорусов и уничтожении узников гетто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси открыто уголовное судопроизводство в отношении карателя Серафимовича-2

Александр Демидов, государственный обвинитель:
Несмотря на то, что даже на начальном этапе уже в 1940-1950 годы были получены сведения о причастности Серафимовича к совершению карательных операций в отношении мирного населения, данная информация оставалась без должных и необходимых мер реагирования со стороны компетентных органов Соединенного Королевства. Подробности.

# Государственная политика # Верховный суд Республики Беларусь

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