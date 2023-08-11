Лукашенко: если будут соревнования БРИКС, международное олимпийское движение развалится

В центре внимания Игры стран СНГ. Масштабный спортивный праздник – возможность проявить себя атлетам. Ведь состязания – это венец их сложной многолетней работы. Проводить такие международные старты будут и в рамках других интеграционных объединений. Правда, насколько это укрепит дух олимпийских принципов, от которых в угоду западным политикам отошли спортивные функционеры?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спорт стал давно большой политикой. Мы выдержали, выстояли. У нас ребята по всем видам спорта выступают и выдают хорошие результаты. В основном спортсмены выступают молодые, которые в будущем еще себя проявят и покажут. А во-вторых, с той стороны, из тех 21 государства, кроме нас (22 всего), там же тоже такие спортсмены, как наши. Это будущее. И то, что мы такое огромное количество медалей завоевали, это хорошо.

Некоторые говорят: вот, нет международных соревнований, уровень упадет. А чего он упадет? Я очень просто сказал: если вы будете выиграть у одной страны, у России, выиграете у России – мы будем в шоколаде. И мы вам будем платить, спортсменам, будем вас поддерживать и так далее. Выигрывайте. Я не вижу никаких проблем с подготовкой спортсменов. Рано или поздно они вынуждены будут нас вернуть в международный чемпионата.

Мы с Путиным позавчера разговаривали, в том числе затронули и эту тему. И я его поддержал и похвалил за то, что он инициирует соревнования БРИКС. А это Бразилия, Россия, Южная Африка, Китай и Индия (там полтора миллиарда и там полтора миллиарда). И если только в БРИКС, а мы сразу туда присоединимся, к этим соревнованиям, и многие страны присоединятся, Международный олимпийский комитет, это олимпийское движение, которое есть сейчас, Бах возглавляет, оно развалится. Потому что все борются за деньги, реклама. А чем больше зрителей, полтора миллиарда в Индии и в Китае, вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там не дураки, они понимают, что еще таких шагов несколько. И они развалят это движение.

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