Направлено 55 миллионов рублей. К новому учебному году ремонтируют школы в Минской области

Новости Беларуси. Более полутысячи обновленных школ центрального региона откроют двери в учебном году, 26 из них отремонтируют капитально. Всего на работы было направлено 55 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В том числе преобразилась рованичская средняя школа. В кабинетах провели косметический ремонт, в 10-ти обновили мебель. В этом помогла трудовая бригада вторичной занятости. Яркими красками заиграл и спортзал. Здесь обновили скамейки, а в ближайшем будущем докупят и спортинвентарь – лыжи, мячи и маты. Завершились работы на пищеблоке – заменили старую плиту, наладили систему водопровода и канализации.

Валентина Ильмовская, директор рованичской средней школы:

Мы подкрашивали холлы, то есть где-то стены снизу, где-то сверху. То есть ремонт проходил. В коридорах точно так же. Обновляем стенд, в данном случае сейчас мы готовимся к эвакуации, значит, обновляем новые стенды. Туда меняем закладку и таким образом обновляемся.