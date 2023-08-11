Направлено 55 миллионов рублей. К новому учебному году ремонтируют школы в Минской области

Новости Беларуси. Более полутысячи обновленных школ центрального региона откроют двери в учебном году, 26 из них отремонтируют капитально. Всего на работы было направлено 55 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Более полутысячи обновленных школ центрального региона откроют двери в учебном году, 26 из них отремонтируют капитально. Всего на работы было направлено 55 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В том числе преобразилась рованичская средняя школа. В кабинетах провели косметический ремонт, в 10-ти обновили мебель. В этом помогла трудовая бригада вторичной занятости. Яркими красками заиграл и спортзал. Здесь обновили скамейки, а в ближайшем будущем докупят и спортинвентарь – лыжи, мячи и маты. Завершились работы на пищеблоке – заменили старую плиту, наладили систему водопровода и канализации.
Валентина Ильмовская, директор рованичской средней школы:
Мы подкрашивали холлы, то есть где-то стены снизу, где-то сверху. То есть ремонт проходил. В коридорах точно так же. Обновляем стенд, в данном случае сейчас мы готовимся к эвакуации, значит, обновляем новые стенды. Туда меняем закладку и таким образом обновляемся.
По-новому выглядит и пришкольная территория. Здесь покрасили детское и спортивное оборудование. А местный лесхоз помог с сырьем – заменил скамейки и сделал новое деревянное ограждение для детей.