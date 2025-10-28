Для каждого ребёнка – своя программа. Побывали в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

С самого утра в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации многолюдно. Начинаются занятия как у малышей, так и у ребят постарше. И скучно здесь не бывает никогда.

Алина Трус, корреспондент:

На занятиях интерактивы и творчество, учителя стараются вовлечь каждого ребенка в работу. Подход индивидуальный, а программа разнообразная. Это ранняя комплексная помощь малышам до трех лет. Ребята вместе с мамами, учителем-дефектологом и педагогом-психологом делают физические упражнения, танцуют и изучают окружающий мир. Наглядность и осязаемость во всем. Так у малышей не теряется интерес.

Светлана Мымрина, учитель-дефектолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска:

К нам приходят самые маленькие воспитанники (от нуля до трех лет) с различными нарушениями, такими как нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата и задержка речевого развития. Ранее комплексная помощь – это приоритетное направление работы для нашего центра, поскольку все знают, что чем раньше начата коррекция, тем лучше будет результат.