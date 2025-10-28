В Ветке перезахоронили останки лётчика, который погиб при защите блокадного Ленинграда

В Ветке перезахоронили останки Александра Брайкова – летчик погиб в марте 1943 года при защите блокадного Ленинграда. Более 80 лет гвардии младший лейтенант считался пропавшим без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установить место его гибели удалось российским поисковым отрядам во время экспедиции «Ленинградский фронт». В сентябре при раскопках в Колпинском районе Санкт-Петербурга они обнаружили обломки Советского истребителя Як-7Б и останки его пилота. Личность погибшего установили благодаря номеру на обшивке самолета. Им оказался уроженец деревни Новиловка Ветковского района.

Елизавета Жукова, заместитель командира поискового отряда «Наше время» (Россия): В ходе этой экспедиции были подняты останки 42 воинов и бойцов Красной армии. Среди них был и летчик. Мы локализовали место падения самолета, установили, что это Як-7Б, архивные данные подняли, оперативно отработали российские и белорусские поисковики, нашли родственников.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Это очень важно сегодня для сохранения исторической памяти, чтобы те люди, которые выполнили свой долг перед родиной, были увековечены.

На момент гибели Александру Брайкову был 21 год. Во время войны на фронтах Великой Отечественной также погибли его отец и брат. На перезахоронение найденного бойца приехали его родственники – двоюродные племянники и внуки из Гомельской и Брестской областей.