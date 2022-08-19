Первого комбайнера-трёхтысячника чествуют в Витебской области

Новости Беларуси. Первый комбайнер-трехтысячник в Витебской области 19 августа принимал поздравления с рекордным намолотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Ященко трудится на полях сельхозпредприятии «Рудаково» в Витебском районе. Буквально неделю назад в копилке личных достижений был двухтысячный рубеж. Хлеб в 2022 году удался, так что аграрий рассчитывает, что поводы для гордости еще будут. Для комбайнера это 12-я жатва в трудовой жизни, но достичь такого результата удалось только в нынешнюю кампанию. Говорит, что эта заслуга, в том числе, агрономических служб.

Валентин Ященко, механизатор сельхозпредприятия «Рудаково»:

Озимые убрали. Озимые лучше были. Яровые чуть сложнее. Они низкие. Ячмень, там уже труднее. Напряженность большая. Рады все, конечно. И родители звонят. Телевизор смотрят, радуются за меня.

Сергей Егоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

В этом году погода нас балует. Все предполагает, чтобы вовремя, качественно убрать урожай. На сегодня мы намолотили 696 тысяч тонн при урожайности 36 центнеров с гектара. Убрано 62 % площадей. В принципе, по погоде, по наличию исправности техники, по организации работ в районах области мы прогнозируем, что к концу месяца полностью уберем все зерновые.