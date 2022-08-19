«Похожа на домовёнка Кузю». Корреспондент СТВ попробовала поиграть в торфяной футбол

Новости Беларуси. Космические пейзажи и пыльная работа. В разгар сезона торфодобычи программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на место крупнейших залежей торфа в стране. Покажем богатство белорусских недр и расскажем, как добывают «коричневое золото» и почему опытные торфяники никогда не скажут: «Да ну его в болото».

Яна Шипко, корреспондент:

Как думаете, зачем мне мячик на торфяном месторождении? Все дело в том, что рабочий день закончен и у ребят есть весьма экстремальное хобби. Запомните меня такой. Думаю, через пять минут я буду похожа на домовенка Кузю. Артур поможет мне разобраться. Оказывается, ребята играют здесь в торфяной футбол. Что это такое?

– Это, по сути, футбол. Особо не отличается от обычного. Ворота тут не 8 метров, а 5 на 2. В команде должна быть одна женщина, шесть игроков на поле. Тяжело, но весело.

– Сейчас в правильной кондиции поле?

– Нет. Сейчас оно, можно сказать, сухое.

– То есть у меня будут облегченные условия.

– Да.

– Хорошо. Ну что, поучите меня?

Вместо аккуратного газона – вязкая топь. Первыми гонять в футбол на торфяных болотах начали финны. А точнее, финский лыжник подметил, что сочетание традиционного футбола и торфяной площадки может заменить тренировку на выносливость. Кажется, ну что там, месить грязь. Но такой футбол затягивает во всех смыслах.