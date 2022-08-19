«Похожа на домовёнка Кузю». Корреспондент СТВ попробовала поиграть в торфяной футбол
Новости Беларуси. Космические пейзажи и пыльная работа. В разгар сезона торфодобычи программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на место крупнейших залежей торфа в стране. Покажем богатство белорусских недр и расскажем, как добывают «коричневое золото» и почему опытные торфяники никогда не скажут: «Да ну его в болото».
Яна Шипко, корреспондент:
Как думаете, зачем мне мячик на торфяном месторождении? Все дело в том, что рабочий день закончен и у ребят есть весьма экстремальное хобби. Запомните меня такой. Думаю, через пять минут я буду похожа на домовенка Кузю. Артур поможет мне разобраться. Оказывается, ребята играют здесь в торфяной футбол. Что это такое?
– Это, по сути, футбол. Особо не отличается от обычного. Ворота тут не 8 метров, а 5 на 2. В команде должна быть одна женщина, шесть игроков на поле. Тяжело, но весело.
– Сейчас в правильной кондиции поле?
– Нет. Сейчас оно, можно сказать, сухое.
– То есть у меня будут облегченные условия.
– Да.
– Хорошо. Ну что, поучите меня?
Вместо аккуратного газона – вязкая топь. Первыми гонять в футбол на торфяных болотах начали финны. А точнее, финский лыжник подметил, что сочетание традиционного футбола и торфяной площадки может заменить тренировку на выносливость. Кажется, ну что там, месить грязь. Но такой футбол затягивает во всех смыслах.
Чтобы почувствовать драйв на торфяном футбольном поле, нужно попробовать сыграть. В Беларуси необычные соревнования вышли на серьезный уровень. На днях на этом месторождении на республиканский чемпионат собралось аж 25 команд. Игроки Сергеевичского завода – в топ-10.
Яна Шипко:
Всем бы таких соперников, как я. Правил не знаю, еще и в свои ворота забить умудрилась. Очень тяжело, конечно. Ноги вязнут во всей этой топи, так что это не просто спорт, а очень забавное, веселое хобби, которое требует особой выносливости. В работе этим парням она пригодится.
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