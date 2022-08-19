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Каким семьям можно обратиться за материальной помощью к школе? Рассказали в Миноблисполкоме

19 августа 2022 09:56
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Новости Беларуси. Более 19 тысяч многодетных семей Минской области получат единовременную материальную помощь к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Каким семьям можно обратиться за материальной помощью к школе? Рассказали в Миноблисполкоме-1

Такая поддержка в нашей стране оказывается ежегодно. Всего в 2022 году на эти цели предусмотрено более 21 миллиона рублей. Традиционно выплаты начались с 1 августа. Сумма составляет около 100 рублей. Предусмотрены и другие виды поддержки.  

Каким семьям можно обратиться за материальной помощью к школе? Рассказали в Миноблисполкоме-4

Зоя Коноплина, начальник отдела государственной поддержки семьи комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:  
Могут люди обращаться еще за государственной адресной социальной помощью, которая выплачивается в виде ежемесячного либо единовременного социального пособия. На данный вид помощи могут претендовать малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Размер этой помощи регулируется комиссиями на районном уровне с учетом той ситуации, в которой непосредственно находится эта семья. С 1 июля текущего года по настоящий день данной помощью уже воспользовались 302 семьи на более чем 500 школьников.  

Каким семьям можно обратиться за материальной помощью к школе? Рассказали в Миноблисполкоме-7

Финансовую поддержку оказывают и организации, где это предусмотрено коллективным договором. Кроме того чтобы помочь белорусам подготовиться к 1 сентября, многие общественные организации запустили благотворительные акции.  

# Подготовка к школе # общество # Зоя Коноплина # Фотофакт

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