Каким семьям можно обратиться за материальной помощью к школе? Рассказали в Миноблисполкоме

Такая поддержка в нашей стране оказывается ежегодно. Всего в 2022 году на эти цели предусмотрено более 21 миллиона рублей. Традиционно выплаты начались с 1 августа. Сумма составляет около 100 рублей. Предусмотрены и другие виды поддержки.

Зоя Коноплина, начальник отдела государственной поддержки семьи комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Могут люди обращаться еще за государственной адресной социальной помощью, которая выплачивается в виде ежемесячного либо единовременного социального пособия. На данный вид помощи могут претендовать малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Размер этой помощи регулируется комиссиями на районном уровне с учетом той ситуации, в которой непосредственно находится эта семья. С 1 июля текущего года по настоящий день данной помощью уже воспользовались 302 семьи на более чем 500 школьников.