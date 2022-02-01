ЦИК Беларуси пригласил на референдум по Конституции наблюдателей из всех стран СНГ

Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участков для голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он назначен на 27 февраля.

Приглашения для участия в наблюдении за процессом ЦИК отправил всем странам СНГ. Подготовка к референдуму идет в соответствии с утвержденным планом. Следующий этап – образование участковых комиссий. Он должен завершиться 6 февраля. Готовность представителей избиркомов к работе ЦИК проверит за день до начала досрочного голосования. Такая возможность тоже будет. Участки откроются 22 февраля.