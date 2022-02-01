«Заверяю вас в нашей постоянной поддержке». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Китайским Новым годом

Новости Беларуси. Лунный новый год встречают сегодня, 1 февраля, во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно торжественно его отмечают в Китае, где праздник весны – важнее календарного начала года.

В честь этого крупнейшие города страны окрасились разноцветными огнями. Исторические достопримечательности, современные небоскребы и даже мосты превратились в световые табло. Яркие композиции быстро сменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями в новом году. Многие, конечно же, были посвящены предстоящей зимней Олимпиаде. С праздником весны главу КНР Си Цзиньпина поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусский народ искренне рад, что несмотря на все вызовы, в 2021 году китайская нация под вашим руководством выполнила поставленные задачи и успешно достигла цели первого столетия – преодоления бедности и формирования общества средней зажиточности. Убежден, что Китай продолжит идти по четко выверенному пути для достижения цели второго столетия – китайской мечты о великом возрождении нации. Выполнение этой задачи положительно отразится на экономическом развитии Азиатского региона и всего мира. Минск гордится отношениями железного братства и всепогодной дружбы с Пекином, закаленными не только в противостоянии с сильными мира сего, но и в ежедневном кропотливом труде на благо граждан двух стран. Заверяю вас в нашей постоянной поддержке КНР по коренным вопросам, включая принцип «одного Китая».

Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья и счастья Си Цзиньпину, его семье и всему китайскому народу.