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В Гомельской области чествовали победительниц конкурса «Женщина года»

07 марта 2023 06:34
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Новости Беларуси. Требовательные руководители, преданные своему делу труженицы и хранительницы семейных ценностей. В Гомельской области выбрали «Женщину года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области чествовали победительниц конкурса «Женщина года»-1

На почетное звание претендовали 100 человек, но в финал областного конкурса прошли только восемь. В номинации «Успешный руководитель» награда досталась Галине Трибунах. 15 лет назад она возглавила убыточное хозяйство «Звезда» в Чечерском районе. Сегодня это не только передовой колхоз, но и сельхозпредприятие с социальной ответственностью. «Звезда» помогает строить храм, за что хозяйству присвоили звание «Меценат культуры Беларуси».

В Гомельской области чествовали победительниц конкурса «Женщина года»-4

Галина Трибунах, директор сельхозпредприятия «Звезда»:
Больше всего я горжусь тем, что меня уважают люди. Это самое главное. А все остальные достижения – все с их помощью, потому что, как говорят, один в поле не воин. Это действительно так.

В Гомельской области чествовали победительниц конкурса «Женщина года»-7

Елена Кличковская, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин:
Каждый раз жюри, которое состоит из президиума областной общественной организации и госорганов, все сложнее подводить итоги, потому что каждая женщина, которая проживает в Гомельской области, это особая женщина, это особые дела. И как правило, это особая жизненная активная позиция.

В Гомельской области чествовали победительниц конкурса «Женщина года»-10

Сегодня почти половина руководителей предприятий и организаций в Гомельском регионе – женщины. Профессионализм и ответственность позволяют им достигать больших высот во всех сферах.

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# Женщины Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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