В Гомельской области чествовали победительниц конкурса «Женщина года»

Новости Беларуси. Требовательные руководители, преданные своему делу труженицы и хранительницы семейных ценностей. В Гомельской области выбрали «Женщину года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На почетное звание претендовали 100 человек, но в финал областного конкурса прошли только восемь. В номинации «Успешный руководитель» награда досталась Галине Трибунах. 15 лет назад она возглавила убыточное хозяйство «Звезда» в Чечерском районе. Сегодня это не только передовой колхоз, но и сельхозпредприятие с социальной ответственностью. «Звезда» помогает строить храм, за что хозяйству присвоили звание «Меценат культуры Беларуси».

Галина Трибунах, директор сельхозпредприятия «Звезда»:

Больше всего я горжусь тем, что меня уважают люди. Это самое главное. А все остальные достижения – все с их помощью, потому что, как говорят, один в поле не воин. Это действительно так.

Елена Кличковская, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин:

Каждый раз жюри, которое состоит из президиума областной общественной организации и госорганов, все сложнее подводить итоги, потому что каждая женщина, которая проживает в Гомельской области, это особая женщина, это особые дела. И как правило, это особая жизненная активная позиция.