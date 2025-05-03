Прямой эфир

Администрация Трампа планирует значительно сократить сотрудников ЦРУ и других служб разведки

03 мая 2025 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Администрация президента США планирует масштабные сокращения в ЦРУ и других разведывательных подразделениях. Об этом пишет The Washington Post, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Трампа планирует значительно сократить сотрудников ЦРУ и других служб разведки-2

Штат урежут более чем на 1 200 человек, в их числе и сотрудники Агентства национальной безопасности. Сообщается, что увольнение персонала будет происходить в течение нескольких лет. В свою очередь, директор ЦРУ Джон Рэтклифф обещает перенаправить ресурсы от сокращений на борьбу с Китаем и наркокартелями. Наряду с этим американские СМИ предупредили, что иностранные шпионские структуры сейчас активно следят за сотрудниками спецслужб США. Выдавая себя за консалтинговые фирмы и аналитические центры, они предлагают бывшим американским разведчикам работу в пользу других государств.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша начала совместную с США, Британией и Швецией миссию по защите воздушного пространства
03 мая 2025 07:37

Польша начала совместную с США, Британией и Швецией миссию по защите воздушного пространства

Воскресенский: подвиг советского народа должны все помнить. Никаких компромиссов с историей быть не должно
02 мая 2025 19:55

Воскресенский: подвиг советского народа должны все помнить. Никаких компромиссов с историей быть не должно

Трамп предложил сократить финансирование программ переселения беженцев на 3,5 млрд долларов
02 мая 2025 19:41

Трамп предложил сократить финансирование программ переселения беженцев на 3,5 млрд долларов