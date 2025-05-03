Администрация Трампа планирует значительно сократить сотрудников ЦРУ и других служб разведки

Штат урежут более чем на 1 200 человек, в их числе и сотрудники Агентства национальной безопасности. Сообщается, что увольнение персонала будет происходить в течение нескольких лет. В свою очередь, директор ЦРУ Джон Рэтклифф обещает перенаправить ресурсы от сокращений на борьбу с Китаем и наркокартелями. Наряду с этим американские СМИ предупредили, что иностранные шпионские структуры сейчас активно следят за сотрудниками спецслужб США. Выдавая себя за консалтинговые фирмы и аналитические центры, они предлагают бывшим американским разведчикам работу в пользу других государств.