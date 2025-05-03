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Польша начала совместную с США, Британией и Швецией миссию по защите воздушного пространства

03 мая 2025 07:37
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Польша начала операцию по защите воздушного пространства, в том числе над побережьем Прибалтики. В ней также участвуют союзники по НАТО – США, Великобритания, Швеция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша начала совместную с США, Британией и Швецией миссию по защите воздушного пространства-2

В миссии задействованы новые силы и средства в виде патрульных самолетов и истребителей. В свою очередь Литва объявила, что поднимет в воздух 30 немецких ударных вертолетов. Патрули охватят большую часть территории страны, включая приграничные зоны. С 5 мая в Эстонии стартуют масштабные международные военные учения у границ с Россией. Основное внимание будет уделяться проверке боеготовности сил обороны эстонской армии и союзников по Североатлантическому альянсу на юго-востоке страны.

# Международная политика # НАТО # Военные учения

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