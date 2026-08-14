Поля Минской области украсят композиции и фигуры из соломы

Аграрный креатив. Поля Минской области превратятся в галереи под открытым небом – уже в начале следующей недели здесь начнут устанавливать знаменитые соломенные фигуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель таких арт-объектов – украсить подъездные пути к Дзержинску, который в 2026 году принимает областные «Дажынкі». По условиям конкурса, гигантские фигуры высотой не менее 2,5 метров должны быть устойчивыми и безопасными. При этом мастера могут смело использовать любые природные материалы и декор. Лучших определит комиссия и народное онлайн-голосование. К слову, стимул отличный: победителей ждут солидные денежные премии.

Напомним, в 2025 году интернет-аудиторию покорили соломенные «Миньоны» от предприятия «Гастелловское».