В Гродненской и Брестской областях прошли тактико-специальные учения

Адекватный ответ на любые вызовы. На наших западных рубежах – в Гродненской и Брестской областях развернулись масштабные тактико-специальные учения. В условиях нарастающего давления у границ белорусская армия демонстрирует, что готова мгновенно отреагировать на любую угрозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной упор в ходе маневров сделан на автоматизацию управления. Работать приходилось в режиме реальной опасности, под постоянными атаками беспилотников условного противника. Именно в такой обстановке военные испытали новейшие отечественные радиолокационные станции. Они способны самостоятельно находить цели в любых погодных условиях и мгновенно передавать координаты расчетам. Как результат – время от обнаружения объекта до его полного уничтожения сокращается до считанных секунд.

Александр Лавренов, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:

Основная цель – это еще раз апробировать новые способы ведения разведки, в том числе сократить цикл «обнаружил – поразил». И я скажу, что цели, в принципе, достигнуты. Военная мысль не стоит на месте. Каждый день обновляются определенные тактические действия, каждый день обновляются способы огневого поражения. Поэтому все эти новые способы, новые мысли апробируем на практике. Основной сейчас упор делается на комплексирование сил и средств разведки.

Эти масштабные маневры подтвердили безупречную выучку личного состава и доказали: части Западного оперативного командования полностью готовы гарантировать безопасность и дать жесткий отпор любому посягательству на наши рубежи.