На Вилейском водохранилище прошел конкурс на лучшего водолаза Минской области

На Вилейском водохранилище выбрали лучшего водолаза Минской области. Свои навыки приехали показать 19 человек из 7 районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот конкурс организовали профсоюзы и ОСВОД, чтобы еще раз напомнить: за спокойствием на наших водоемах стоит тяжелый и опасный труд. Эти люди дежурят круглосуточно, в любую погоду. На соревновании условия максимально приблизили к реальным ЧП: спасатели отрабатывали экстренный выход катера по тревоге, на скорость плавали с препятствиями, бросали круг и поднимали из воды манекен. Водолазы знают разницу между тренировкой и настоящим спасением. Они борются за секунды, от которых может зависеть чья-то жизнь.

Евгений Куко, водолаз:

Соревнования очень сложные, потому что погодные условия постоянно разные. Мы не можем представить, что будет, какой ветер, поднимется ли волна, как полетит спасательный круг. Опять же, разные водоемы различные. Мы, допустим, привыкли к своему водоему – Нарочанскому. Здесь абсолютно другая специфика. Также и у каждой спасательной станции.

Владимир Гуринович, председатель Минской областной организации Белорусского профессионального союза работников ЖКХ и сферы обслуживания:

Лучший по профессии водолаз будет принимать участие уже в областном мероприятии, которое будет проводиться в феврале следующего года, где будут собирать лучших по профессии всех отраслевых профсоюзов уже по линии Минского облисполкома.