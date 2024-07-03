Встречаем праздник вместе с СТВ. Анонс большого телемарафона на любимом канале

В нашей стране в каждом ее уголке пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным событием станет военный парад и специальное театрализованное шествие «80 победных лет». Несколько месяцев шла серьезная подготовка. Прямая трансляция парада начнется в том числе на нашем канале уже в 9 утра.