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Встречаем праздник вместе с СТВ. Анонс большого телемарафона на любимом канале

03 июля 2024 05:44
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В нашей стране в каждом ее уголке пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречаем праздник вместе с СТВ. Анонс большого телемарафона на любимом канале-1

Главным событием станет военный парад и специальное театрализованное шествие «80 победных лет». Несколько месяцев шла серьезная подготовка. Прямая трансляция парада начнется в том числе на нашем канале уже в 9 утра.

Встречаем праздник вместе с СТВ. Анонс большого телемарафона на любимом канале-4

В нашем эфире сегодня также большой 4-часовой телемарафон. Наши коллеги подготовили увлекательный эфир для тех, кто встречает праздник вместе с СТВ.

Подробнее здесь.

# День Независимости # общество

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