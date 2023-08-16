Мусор важно сортировать. Сколько отходов ежегодно образуется в Беларуси?

Загрязнение воздуха и почвы – одна из важнейших проблем человечества. А еще прямой путь к глобальному потеплению. Угроза, с которой нужно бороться комплексно и обстоятельно.

Наталья Кулевская, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

В 2022 году в Беларуси образовано свыше 40 миллионов тонн отходов производства. В 2021 году этот показатель составил свыше 62 миллионов тонн. Уменьшение данного показателя связано с сокращением образования крупнотоннажных отходов, к которым относятся глинисто-солевые шламы, галитовые отходы и так далее.

Существует также понятие коммунальных отходов, которое включают в себя как отходы потребления, так и отходы производства. В 2022 году в Беларуси было образовано около 4 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Наибольший процент образования данных отходов пришелся на Минскую область, он составил около 20 %, далее идут Минск – 19,5 %, Брестская, Гомельская, Витебская, Гродненская и Могилевская области.