Мусор важно сортировать. Сколько отходов ежегодно образуется в Беларуси?

Загрязнение воздуха и почвы – одна из важнейших проблем человечества. А еще прямой путь к глобальному потеплению. Угроза, с которой нужно бороться комплексно и обстоятельно.
Загрязнение воздуха и почвы – одна из важнейших проблем человечества. А еще прямой путь к глобальному потеплению. Угроза, с которой нужно бороться комплексно и обстоятельно.
Наталья Кулевская, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:
В 2022 году в Беларуси образовано свыше 40 миллионов тонн отходов производства. В 2021 году этот показатель составил свыше 62 миллионов тонн. Уменьшение данного показателя связано с сокращением образования крупнотоннажных отходов, к которым относятся глинисто-солевые шламы, галитовые отходы и так далее.
Существует также понятие коммунальных отходов, которое включают в себя как отходы потребления, так и отходы производства. В 2022 году в Беларуси было образовано около 4 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Наибольший процент образования данных отходов пришелся на Минскую область, он составил около 20 %, далее идут Минск – 19,5 %, Брестская, Гомельская, Витебская, Гродненская и Могилевская области.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Регулярное наблюдение за состоянием воздушного бассейна, переработка токсичных отходов – реальный шанс спасти окружающую среду от экологической катастрофы.
Наталья Кулевская:
Изначальная сортировка отходов позволяет сократить финансовые расходы на их использование, а также снизить их негативное воздействие на окружающую среду, так как меньшее количество отходов поступает на захоронение.
Вероника Макаревич:
Сделать личный вклад в безопасное завтра легко. Пластик к пластику, стекло к стеклу. Раздельный сбор мусора – важный шаг навстречу будущему.
Будьте в тренде и берегите природу.