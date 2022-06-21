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Детская поликлиника и стоматологический центр. Какие медучреждения появятся в Минске в 2022-м?

21 июня 2022 13:20
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Новости Беларуси. В Минске в 2022 году откроется сразу несколько медучреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новоселье отметит современная детская поликлиника в жилом микрорайоне Сухарево. Готовят к открытию и новое здание 15-й поликлиники.

Детская поликлиника и стоматологический центр. Какие медучреждения появятся в Минске в 2022-м?-1

После реконструкции распахнет двери для юных пациентов Минский клинический детский стоматологический центр, оснащенный самым современным оборудованием. Раньше это учреждение здравоохранения было просто поликлиникой. Кроме того, в сентябре планируют строительство общежития для медиков. Оно разместится по соседству с 11-й больницей.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

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