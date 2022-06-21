«Когда начали изучать акушерство, поняла, что это особая отрасль». Поговорили с «Врачом года» и спросили о современной медицине
В преддверии профессионального праздника медиков во Дворце Республики назвали имена «Врачей года». Кандидатов рассматривали из разных учреждений здравоохранения страны, выбор очень сложный, ведь все они ежедневно спасают десятки жизней. В итоге – 20 лауреатов и 5 обладателей почетного титула «Врач года» в разных номинациях. Лучшим акушером-гинекологом Беларуси по итогу 2021 года стала Инна Снитко, заместитель заведующего филиалом «Родильный дом» Кобринской ЦРБ. Поговорили с ней в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
«Когда мы начали изучать акушерство, я поняла, что это особая отрасль медицины»
Алена Ланская, ведущая:
Сразу вопрос о выборе. Почему именно эта профессия и эта специализация? Ведь акушер-гинеколог несет ответственность за жизнь ребенка, мамы, родственников, которые за них переживают.
Инна Снитко, заместитель заведующего филиалом «Родильный дом» Кобринской ЦРБ:
Знаете, когда я училась в институте, начались клинические предметы, когда мы изучали различные болезни, каждый предмет был по-своему интересен. Необычно было изучать все болезни, разные разделы медицины. Но когда мы начали изучать акушерство, я поняла, что это особая отрасль медицины, где с организмом женщины происходят такие изменения, которые ни при одних ситуациях не происходят. Именно так природа придумала, чтобы женщина стала мамой. Кроме этого, мы у беременных женщин часто встречаем весь букет заболеваний. Различные разделы медицины связаны именно с акушерством. Чтобы помочь женщине стать мамой, выносить ребенка, чтобы роды закончились у нее хорошо, нужно знать много болезней, ситуаций, решать эти все проблемы. Поэтому эта специальность очень меня заинтересовала, я ее выбрала. Не жалею.
Как изменились медицина и акушерство?
Дмитрий Потапович, ведущий:
Нам известно, что вы уже в профессии более 30 лет. Тема рождения детей вечная, но скажите, что изменилось в подходах к ведению родов в современной медицине.
Инна Снитко:
Когда мы начинали, работали с более классическим акушерством. Постепенно шли к современному акушерству, когда прежде всего начинается работа с женщиной с планирования беременности, чтобы беременность была планированная, чтобы женщина прошла прегравидарную подготовку, которая исключит все ее осложнения, пролечат до беременности заболевания. Это очень важно, это дает результат. Мы видим, что у женщин и во время беременности меньше осложнений возникает. Все меньше и меньше рождается детей с пороками развития. Все это способствует тому, что мы получаем здоровых детей. Применяются новые препараты, вспомогательные средства, которые помогают и вынашивать беременность, уменьшается количество преждевременных родов, и бороться с различными осложнениями беременности, своевременно их диагностировать, помогать этим женщинам.
Алена Ланская:
Как сейчас относятся к парным родам, когда отец присутствует?
Инна Снитко:
Мы очень приветствуем партнерские роды, когда присутствует или отец ребенка, или кто-то из родственников. Женщина чувствует тогда себя комфортно в родзале. Конечно, мы помогаем ей, создаем обстановку, даже если никого нет, становимся теми же партнерами в родах. Но если кто-то из родственников, у нее совсем другой настрой, она чувствует, что это как будто происходит дома.
Стало ли неожиданностью получение высокого звания «Врач года»?
Дмитрий Потапович:
Стало ли для вас неожиданностью получение столь высокого звания «Врач года»? Как проходила церемония? Как отреагировали коллеги? Родные?
Инна Снитко:
Стало неожиданностью, потому что в акушерстве и гинекологии работают все достойные люди. Поздравляли, конечно, когда узнали. Поздравлял весь наш город. Коллеги поздравляли, родственники, даже незнакомые люди. Писали, благодарили. Некоторые пациентки, которые у меня рожали, тоже писали слова благодарности. Церемония проходила очень торжественно и по-доброму.
Алена Ланская:
Счастье женщины при рождении малыша понятно. А что испытываете вы, когда видите, что помогли рождению новой жизни?
Инна Снитко:
Много чувств. Это положительный стресс, потому что много нервов отдается на роды. Каждая ситуация в любую минуту меняется. Поэтому нужно и терпение, и решимость доктора, какой путь избрать в каждом конкретном случае. Когда все заканчивается хорошо, это действительно и радость, и счастье вместе с женщиной испытываешь, много чувств. Можно сказать, что положительный стресс. И усталость уходит, когда все хорошо заканчивается.