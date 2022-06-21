«Когда начали изучать акушерство, поняла, что это особая отрасль». Поговорили с «Врачом года» и спросили о современной медицине

В преддверии профессионального праздника медиков во Дворце Республики назвали имена «Врачей года». Кандидатов рассматривали из разных учреждений здравоохранения страны, выбор очень сложный, ведь все они ежедневно спасают десятки жизней. В итоге – 20 лауреатов и 5 обладателей почетного титула «Врач года» в разных номинациях. Лучшим акушером-гинекологом Беларуси по итогу 2021 года стала Инна Снитко, заместитель заведующего филиалом «Родильный дом» Кобринской ЦРБ. Поговорили с ней в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Когда мы начали изучать акушерство, я поняла, что это особая отрасль медицины» Алена Ланская, ведущая:

Сразу вопрос о выборе. Почему именно эта профессия и эта специализация? Ведь акушер-гинеколог несет ответственность за жизнь ребенка, мамы, родственников, которые за них переживают.

Инна Снитко, заместитель заведующего филиалом «Родильный дом» Кобринской ЦРБ:

Знаете, когда я училась в институте, начались клинические предметы, когда мы изучали различные болезни, каждый предмет был по-своему интересен. Необычно было изучать все болезни, разные разделы медицины. Но когда мы начали изучать акушерство, я поняла, что это особая отрасль медицины, где с организмом женщины происходят такие изменения, которые ни при одних ситуациях не происходят. Именно так природа придумала, чтобы женщина стала мамой. Кроме этого, мы у беременных женщин часто встречаем весь букет заболеваний. Различные разделы медицины связаны именно с акушерством. Чтобы помочь женщине стать мамой, выносить ребенка, чтобы роды закончились у нее хорошо, нужно знать много болезней, ситуаций, решать эти все проблемы. Поэтому эта специальность очень меня заинтересовала, я ее выбрала. Не жалею. Как изменились медицина и акушерство? Дмитрий Потапович, ведущий:

Нам известно, что вы уже в профессии более 30 лет. Тема рождения детей вечная, но скажите, что изменилось в подходах к ведению родов в современной медицине. Инна Снитко:

Когда мы начинали, работали с более классическим акушерством. Постепенно шли к современному акушерству, когда прежде всего начинается работа с женщиной с планирования беременности, чтобы беременность была планированная, чтобы женщина прошла прегравидарную подготовку, которая исключит все ее осложнения, пролечат до беременности заболевания. Это очень важно, это дает результат. Мы видим, что у женщин и во время беременности меньше осложнений возникает. Все меньше и меньше рождается детей с пороками развития. Все это способствует тому, что мы получаем здоровых детей. Применяются новые препараты, вспомогательные средства, которые помогают и вынашивать беременность, уменьшается количество преждевременных родов, и бороться с различными осложнениями беременности, своевременно их диагностировать, помогать этим женщинам.

Алена Ланская:

Как сейчас относятся к парным родам, когда отец присутствует? Инна Снитко:

Мы очень приветствуем партнерские роды, когда присутствует или отец ребенка, или кто-то из родственников. Женщина чувствует тогда себя комфортно в родзале. Конечно, мы помогаем ей, создаем обстановку, даже если никого нет, становимся теми же партнерами в родах. Но если кто-то из родственников, у нее совсем другой настрой, она чувствует, что это как будто происходит дома. Стало ли неожиданностью получение высокого звания «Врач года»? Дмитрий Потапович:

Стало ли для вас неожиданностью получение столь высокого звания «Врач года»? Как проходила церемония? Как отреагировали коллеги? Родные?