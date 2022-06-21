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Темы войны – важнейший элемент нашей ментальности. В БГУКИ говорили о геноциде белорусского народа

21 июня 2022 13:16
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Новости Беларуси. В университете культуры и искусств вспомнили белорусов, погибших и пострадавших от нацизма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Темы войны – важнейший элемент нашей ментальности. В БГУКИ говорили о геноциде белорусского народа-1

Студенты вуза встретились с бывшими малолетними узниками концлагерей и представителями прокуратуры, чтобы еще раз поговорить о страшных событиях тех лет. На диалоговой площадке были подняты темы сохранения исторического прошлого, а также развития гражданско-патриотического долга у молодежи. Учащиеся смогли задать все интересующие вопросы в открытом формате.  

Темы войны – важнейший элемент нашей ментальности. В БГУКИ говорили о геноциде белорусского народа-4

Павел Вандеев, студент БГУКИ:  
В Год исторической памяти тема геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны приобрела еще большее значение для молодого поколения. И вот как раз таки такие диалоговые площадки являются ярким примером. Как говорится, никто не забыт и ничто не забыто. И очень важно сохранить эту память, чтобы донести ее до новых поколений.  

Темы войны – важнейший элемент нашей ментальности. В БГУКИ говорили о геноциде белорусского народа-7

Виктор Языкович, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин БГУКИ:  
Тема геноцида, вообще тема Великой Отечественной войны – конечно, это очень белорусская тема. Это важнейший элемент нашей ментальности белорусской. Белорусы, наверное, об этом никогда не забудут. А что касается геноцида, да, ведь жертвы, конечно, во многих, может быть, даже и в большинстве белорусских семей. Погибшие, люди, которые пострадали от геноцида, были узниками лагерей.  

Темы войны – важнейший элемент нашей ментальности. В БГУКИ говорили о геноциде белорусского народа-10

В качестве наглядности были продемонстрированы архивные фотодокументы. Кроме того, в прокуратуре собрали видеовоспоминания очевидцев, с которыми студенты также смогут ознакомиться онлайн.  

# Великая Отечественная война # общество # Павел Вандеев # Виктор Языкович # Фотофакт

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