Темы войны – важнейший элемент нашей ментальности. В БГУКИ говорили о геноциде белорусского народа

Новости Беларуси. В университете культуры и искусств вспомнили белорусов, погибших и пострадавших от нацизма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студенты вуза встретились с бывшими малолетними узниками концлагерей и представителями прокуратуры, чтобы еще раз поговорить о страшных событиях тех лет. На диалоговой площадке были подняты темы сохранения исторического прошлого, а также развития гражданско-патриотического долга у молодежи. Учащиеся смогли задать все интересующие вопросы в открытом формате.

Павел Вандеев, студент БГУКИ:

В Год исторической памяти тема геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны приобрела еще большее значение для молодого поколения. И вот как раз таки такие диалоговые площадки являются ярким примером. Как говорится, никто не забыт и ничто не забыто. И очень важно сохранить эту память, чтобы донести ее до новых поколений.

Виктор Языкович, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин БГУКИ:

Тема геноцида, вообще тема Великой Отечественной войны – конечно, это очень белорусская тема. Это важнейший элемент нашей ментальности белорусской. Белорусы, наверное, об этом никогда не забудут. А что касается геноцида, да, ведь жертвы, конечно, во многих, может быть, даже и в большинстве белорусских семей. Погибшие, люди, которые пострадали от геноцида, были узниками лагерей.