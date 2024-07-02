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«Чувства цунами». Белорусский артист Владислав Качан исполнил авторскую композицию

02 июля 2024 13:53
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владислав Качан, артист эстрады, автор песен, лауреат республиканских и международных конкурсов, член Союза музыкальных деятелей, солист Национального академического народного хора Республики Беларусь.

«Чувства цунами». Белорусский артист Владислав Качан исполнил авторскую композицию-1

Владислав Качан, артист белорусской эстрады:
Как правило, у исполнителей песня рождается: ты пишешь текст, который затронул. Это определенный промежуток жизни. Потом на него накладывается музыка. Она в голове уже звучит. В моем случае не совсем стандартно. У меня сразу звучит музыка, а потом я пишу на нее текст.

Песня «Чувства цунами» в студии программы. Смотрите видео.

# Белорусские исполнители # общество # Владислав Качан

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