«Чувства цунами». Белорусский артист Владислав Качан исполнил авторскую композицию

Владислав Качан, артист белорусской эстрады:

Как правило, у исполнителей песня рождается: ты пишешь текст, который затронул. Это определенный промежуток жизни. Потом на него накладывается музыка. Она в голове уже звучит. В моем случае не совсем стандартно. У меня сразу звучит музыка, а потом я пишу на нее текст.

Песня «Чувства цунами» в студии программы. Смотрите видео.