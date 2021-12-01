Прямой эфир

Лукашенко: беженцам на белорусско-польской границе направляли контрабандное оружие из Украины, КГБ пресёк это

01 декабря 2021 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал 30 ноября генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности, Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Очевиден один факт: обвиняя Беларусь в миграционном кризисе, Польша пытается всячески выбить из ЕС побольше денег и «затмить» свои внутренние проблемы. Комментируя обвинения западных стран о якобы использовании белорусскими властями мигрантов для достижения политических целей, Александр Лукашенко посоветовал им «забрать этот инструмент». А также рассказал, что находящимся в Беларуси беженцам направлялось из Украины контрабандное оружие.  

Лукашенко: беженцам на белорусско-польской границе направляли контрабандное оружие из Украины, КГБ пресёк это-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это оружие было предназначено после президентских выборов: а) для устранения Президента и совершения террористических актов на территории Беларуси. Пресекли против российской военной базы, мы это показывали. Против наших журналистов. Это оружие. Для чего? Для того, чтобы стычку какую-то, вот когда они поливали ядохимикатами людей, вот тогда его, ну, применил оружие, и все, минимум пограничный конфликт. А во что он выльется, непонятно. И молодцы КГБ, ребята, они обнаружили попытку перебросить туда оружие, когда они только замышляли. И мы начали охранять этот лагерь. По поводу инструментализации и инструмента. Знаете, я уже как-то отвечал на этот вопрос. Вот они видят, что в руках Лукашенко некий инструмент. Они видят это. Поляки там, американцы прежде всего и так далее. Но элементарно забрать из рук Лукашенко этот инструмент – и весь вопрос решится. Ну логично?  

Лукашенко: беженцам на белорусско-польской границе направляли контрабандное оружие из Украины, КГБ пресёк это-4

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:  
Да.  

Александр Лукашенко:  
Ну почему они не заберут у меня этот инструмент?  

Дмитрий Киселев:  
То есть возьмите к себе их. Там эти 2 000.  

Александр Лукашенко:  
2 000, а сейчас их еще меньше. Откройте гуманитарный коридор. Дмитрий, вот вы же изучили каждую семью, каждого человека, ребенка и женщину. Там около 200 детей и столько же женщин, а остальные мужики. Заберите их к себе. Там хорошие семьи. Продвинутые, образованные в подавляющем своем большинстве. Нормальные люди. Ну что такое около 2 000? Их же вон через Средиземное море, Балканы только, по-моему, в этом году около 30 тысяч попало. Ну что такое 1,5-2 тысячи? Ничего.  

Читайте также:  

Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу  

Лукашенко: Володя Зеленский оказался совершенно случайным человек, хотя он глава государства  

Лукашенко в интервью Киселеву: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году от НАТО  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Дмитрий Киселев # Александр Лукашенко # Юлия Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Было всё». Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова о том, зачем записывает песни
01 декабря 2021 18:43

«Было всё». Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова о том, зачем записывает песни

«Это не означает, что у нас уже всё». Чем занимаются аграрии с наступлением морозов?
01 декабря 2021 18:41

«Это не означает, что у нас уже всё». Чем занимаются аграрии с наступлением морозов?

Очереди за кипятком и сапоги вместо хлеба. Как беженцы провели 24-й день на границе с ЕС
01 декабря 2021 18:32

Очереди за кипятком и сапоги вместо хлеба. Как беженцы провели 24-й день на границе с ЕС