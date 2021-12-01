Лукашенко: беженцам на белорусско-польской границе направляли контрабандное оружие из Украины, КГБ пресёк это
Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал 30 ноября генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности, Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Очевиден один факт: обвиняя Беларусь в миграционном кризисе, Польша пытается всячески выбить из ЕС побольше денег и «затмить» свои внутренние проблемы. Комментируя обвинения западных стран о якобы использовании белорусскими властями мигрантов для достижения политических целей, Александр Лукашенко посоветовал им «забрать этот инструмент». А также рассказал, что находящимся в Беларуси беженцам направлялось из Украины контрабандное оружие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это оружие было предназначено после президентских выборов: а) для устранения Президента и совершения террористических актов на территории Беларуси. Пресекли против российской военной базы, мы это показывали. Против наших журналистов. Это оружие. Для чего? Для того, чтобы стычку какую-то, вот когда они поливали ядохимикатами людей, вот тогда его, ну, применил оружие, и все, минимум пограничный конфликт. А во что он выльется, непонятно. И молодцы КГБ, ребята, они обнаружили попытку перебросить туда оружие, когда они только замышляли. И мы начали охранять этот лагерь. По поводу инструментализации и инструмента. Знаете, я уже как-то отвечал на этот вопрос. Вот они видят, что в руках Лукашенко некий инструмент. Они видят это. Поляки там, американцы прежде всего и так далее. Но элементарно забрать из рук Лукашенко этот инструмент – и весь вопрос решится. Ну логично?
Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
Да.
Александр Лукашенко:
Ну почему они не заберут у меня этот инструмент?
Дмитрий Киселев:
То есть возьмите к себе их. Там эти 2 000.
Александр Лукашенко:
2 000, а сейчас их еще меньше. Откройте гуманитарный коридор. Дмитрий, вот вы же изучили каждую семью, каждого человека, ребенка и женщину. Там около 200 детей и столько же женщин, а остальные мужики. Заберите их к себе. Там хорошие семьи. Продвинутые, образованные в подавляющем своем большинстве. Нормальные люди. Ну что такое около 2 000? Их же вон через Средиземное море, Балканы только, по-моему, в этом году около 30 тысяч попало. Ну что такое 1,5-2 тысячи? Ничего.
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