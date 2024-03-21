Прямой эфир

Как приготовить ватрушку? Делимся рецептом вкусной выпечки

21 марта 2024 08:54
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим ватрушку. Для этого блюда нам понадобится мука, сахар, яйца, дрожжи, сметана, молоко, творог и соль.

Как приготовить ватрушку? Делимся рецептом вкусной выпечки-1

Берем муку, добавляем соль, две чайные ложки сахара, сухие дрожжи и все перемешиваем. Добавляем молоко. Замешиваем нежное и эластичное тесто.

Тесто на ватрушку обязательно готовится дрожжевое, сдобное, поэтому оно мягкое и воздушное. Ватрушка делается всегда большая. Внутри будет начинка из сметаны и творога с сахаром.

Как приготовить ватрушку? Делимся рецептом вкусной выпечки-4

Нужно хорошенько вымесить тесто, чтобы все ингредиенты равномерно распределились и растворились. Если в тесте не попадаются крупинки сахара, значит, тесто хорошо выбито. Тесто готово, слегка поливаем его растительным маслом. Смазываем и отправляем в теплое место, чтобы оно «подошло».

Как приготовить ватрушку? Делимся рецептом вкусной выпечки-7

Пока тесто подходит, приготовим начинку. Для этого нужен творог, сметана, 2 куриных яйца и 3 столовые ложки сахара. Все перемешиваем до однородной массы. Начинка готова.

Как приготовить ватрушку? Делимся рецептом вкусной выпечки-10

Тесто на ватрушку готово, осталось его раскатать и запечь. Раскатываем достаточно большой круг толщиной 3-4 миллиметра. Переносим тесто на противень. На центр теста наливаем начинку. Начинаем слегка подгибать края. Делаем бортик. Доливаем оставшуюся начинку

Осталось только запечь ватрушку. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.

Как приготовить ватрушку? Делимся рецептом вкусной выпечки-13

Деревенская ватрушка готова. Пахнет очень ароматно, выглядит аппетитно. Добавим кислой клюквы и немного сахарной пудры по краям.

Перед тем как вы попробуете ватрушку, дайте ей постоять 10-15 минут. Уверяю, такая ватрушка станет для вас гастрономическим открытием. Рецепт простой, а тесто очень удачное. Забирайте в копилку рецептов для вашего завтрака.

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# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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