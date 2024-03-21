Письмо с фронта: за кровь вашего мужа и моего друга отомщу немцам в полной мере. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Наша читательница Лариса Пирожник прислала письмо, полученное от сослуживца ее деда, сражавшегося на фронтах Великой Отечественной войны. «Мой дед Тихонович Адам Ануфриевич до войны был директором школы в поселке Тополь Березинского района Минской области. В 1941 году его призвали в Армию. Погиб он в 1942 году под Артемовском, там его и похоронили в братской могиле.



Тихонович Вера Владимировна и Тихонович Адам Ануфриевич

Это письмо моя бабушка Тихонович Вера Владимировна получила в 1945 году. Бабушка была учительницей начальных классов в поселке Тополь. Она всю жизнь хранила это письмо, которое перешло к моей маме Калишевич Светлане Адамовне. Теперь это письмо храню у себя я, как частичку от моего деда, как память о нем».





«Здравствуйте, многоуважаемая тов. Тихонович! Разделяю с Вами постигшее Вас горе в связи с утратой мужа и отца маленьких детей. К большому сожалению помочь Вам не могу. Сообщить никаких подробностей о его жизни или последних минутах его жизни. Я с ним расстался в 1941 году в Липецке в августе. Мы тогда попали в разные дивизии и больше я с ним не встречался. Мы провели вместе с ним 40 дней. Испытали много горя и лишений. Он был замечательный товарищ, он делился со мной последним куском хлеба.

Меня также постигло большое горе. Я был недавно в Минске и узнал, что проклятая немчура истребила всю мою семью и всех родственников. Погибла моя жена и 13-летний сын. Случайно уцелела только дочка, которая была эвакуирована в 1941 году и находится сейчас в Саратовской области в детском доме.



