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В Беларуси в первый день централизованных испытаний зафиксировано 14 нарушений

28 мая 2026 07:42
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В первый день централизованных испытаний в Беларуси зафиксировано 14 нарушений. Из экзаменационных аудиторий были удалены 9 участников ЦЭ и пятеро учащихся, которые сдавали ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в первый день централизованных испытаний зафиксировано 14 нарушений-2

Причины – использование мобильных телефонов, наушников, умных часов и шпаргалок, а также смарт-очков. Пересдача централизованного экзамена назначена на август – тогда же они смогут получить аттестат, а вот участники ЦТ – только в следующем году. 

В Беларуси в первый день централизованных испытаний зафиксировано 14 нарушений-4

Максим Алешкевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Имели место факты, к сожалению, попытки заполнения банков ответа после окончания времени проведения экзаменов. Это, я напомню, также является причиной аннулирования результатов и удаления из аудиторий. Контроль со стороны Комитета госконтроля, он и в последующие дни будет продолжен в каждом из пунктов проведения централизованных испытаний. Соответственно, мы будем смотреть, начиная опять же от пропускного режима, заканчивая соблюдение всех требований в аудиториях, в классах, где непосредственно сдают экзамены.

Два человека в Беларуси не были допущены к испытаниям из-за отсутствия паспорта. В Комитет Госконтроля напомнили: сдача документа на визу или в ЗАГС – не является уважительной причиной.

# Максим Алешкевич

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