Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 28 мая, глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Центральной темой встреч на площадке Конгресс-центра ЭКСПО станет глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере.
Программа форума включает порядка 30 профильных мероприятий и сессий. Ожидается принятие совместного заявления стран «пятерки» об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС – документ позволит наметить новый стратегический вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономик стран интеграционного объединения.
Что касается 2025 года, то ВВП стран ЕАЭС достиг трех триллионов долларов. Взаимная торговля государств Союза выросла более чем в два раза, товарооборот с третьими странами – на 72 %. А доля расчетов в национальных валютах достигла 93 %. Как сохранить и увеличить данные показатели – обсудят на главном событии евразийской недели 29 мая.
Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета включает почти два десятка вопросов. В центре внимания лидеров государств будет развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Саммит пройдет в узком и расширенном составах.