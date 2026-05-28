Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 28 мая, глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Центральной темой встреч на площадке Конгресс-центра ЭКСПО станет глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере.

Программа форума включает порядка 30 профильных мероприятий и сессий. Ожидается принятие совместного заявления стран «пятерки» об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС – документ позволит наметить новый стратегический вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономик стран интеграционного объединения.