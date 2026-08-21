США разослали союзникам по НАТО анкету лояльности. Психолог объяснила, для чего это надо Штатам
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Агенство Bloomberg сообщает о том, что отношения Североатлантического альянса начинают обретать совершенно иные формы. Поводом для подобных выводов стала анкета лояльности, которую администрация США разослала своим союзникам по блоку НАТО. Суть опросника состоит в том, чтобы таким образом оценить их готовность мириться с политикой Трампа.
По понятным причинам, разосланная анкета представляет собой политический вызов для каждого адресата. Ведь военное присутствие США играет существенную роль в обеспечении безопасности и стабильности в странах Альянса. И если так посмотреть на модель отношений в НАТО, то формат своего рода неравенства был всегда: право первой скрипки сохранялось за Штатами, другие участники блока поддерживали политический вектор Белого дома, а взамен получали защиту. Наверняка, все понимали, про что эти отношения в рамках Альянса. Однако озвучивать вслух такую правду было не принято. Потому разница между тем как было и нынешним положением дел небольшая. Просто теперь администрация США подсветила то, о чем все молчали.
Алена Дзиодзина:
Тем не менее, Bloomberg сообщает, что участники блока НАТО расценили подобный жест, как способ оказать политическое и психологическое давление. Поскольку характер вопросов анкеты лояльности довольно четко обрисовывает, как действовать правильно, в каком виде необходимо выражать поддержку политике Трампа, с какими военными концернами заключать сделки, сколько ВВП тратить на оборону. В то же время составители анкеты косвенно выводят отношения США и союзников по Североатлантическому за пределы вопросов обеспечения коллективной обороны и безопасности.
К примеру, один из пунктов опросника касается европейских ограничений, затрудняющих закупки у американских производителей. При этом не уточняется что речь идет только о ВПК. Таким образом, анкета лояльности в определенном смысле подсказывает, что правила, препятствующие американским фирмам на европейском рынке должны быть отменены. Резюмируя подтекст анкеты лояльности политике Дональда Трампа, мы наблюдаем все то же стремление США занимать лидирующую позицию в блоке НАТО. Взамен другие участники все так же могут рассчитывать на американскую защиту и благосклонность, как это и было прежде.
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