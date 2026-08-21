США разослали союзникам по НАТО анкету лояльности. Психолог объяснила, для чего это надо Штатам

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Агенство Bloomberg сообщает о том, что отношения Североатлантического альянса начинают обретать совершенно иные формы. Поводом для подобных выводов стала анкета лояльности, которую администрация США разослала своим союзникам по блоку НАТО. Суть опросника состоит в том, чтобы таким образом оценить их готовность мириться с политикой Трампа.

По понятным причинам, разосланная анкета представляет собой политический вызов для каждого адресата. Ведь военное присутствие США играет существенную роль в обеспечении безопасности и стабильности в странах Альянса. И если так посмотреть на модель отношений в НАТО, то формат своего рода неравенства был всегда: право первой скрипки сохранялось за Штатами, другие участники блока поддерживали политический вектор Белого дома, а взамен получали защиту. Наверняка, все понимали, про что эти отношения в рамках Альянса. Однако озвучивать вслух такую правду было не принято. Потому разница между тем как было и нынешним положением дел небольшая. Просто теперь администрация США подсветила то, о чем все молчали.