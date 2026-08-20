Лукашенко – Президенту Мьянмы: вашим бизнесменам мы открыли все двери

Возвращаемся к теме белорусско-мьянманского сотрудничества. Напомним, с визитом в Минске – Президент Мьянмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты Беларуси и Мьянмы встретились в неформальной обстановке.
20 августа в графике лидеров общение в неформальной обстановке. Вот некоторые детали встречи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите, все, что вам интересно и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом, все, что мы можем, мы для вас сделаем. Вы знаете, наше дело – все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших.
Напомним, 21 августа – основная переговорная программа на уровне глав государств. Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Республики Союз Мьянма. Лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028-й годы.