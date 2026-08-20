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Лукашенко – Президенту Мьянмы: вашим бизнесменам мы открыли все двери

20 августа 2026 18:01
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Возвращаемся к теме белорусско-мьянманского сотрудничества. Напомним, с визитом в Минске – Президент Мьянмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и Мьянмы встретились в неформальной обстановке.

20 августа в графике лидеров общение в неформальной обстановке. Вот некоторые детали встречи. 

Лукашенко – Президенту Мьянмы: вашим бизнесменам мы открыли все двери-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите, все, что вам интересно и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом, все, что мы можем, мы для вас сделаем. Вы знаете, наше дело – все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших.

Лукашенко – Президенту Мьянмы: вашим бизнесменам мы открыли все двери-4

Напомним, 21 августа – основная переговорная программа на уровне глав государств.  Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Республики Союз Мьянма. Лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028-й годы. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Мьянма

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