Как ортопедические стельки помогают при плоскостопии? Разбираемся с экспертами

Вы когда-нибудь замечали, что к вечеру ноги гудят так, будто вы пробежали марафон, хотя весь день просто ходили по офису? Или что обувь снашивается как-то странно с одного бока? Скорее всего, ваши стопы начали проседать.

Руслан Понтелей, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Плоскостопие – это изменение формы стопы, при котором происходит снижение сводов, то есть или продольного, или поперечного. Бывает продольное, поперечное и комбинированное. Из причин основное, конечно же, генетическая предрасположенность. Есть варианты врожденной плоской стопы. Из приобретенного, так сказать, это, конечно же, какие-то рахитические проблемы. То есть проблемы с мышцами, амиотрофические синдромы. Когда мы ходим, наши стопы должны выполнять важную функцию – амортизировать нагрузку и поддерживать весь скелет в правильном положении. Но если своды стопы снижаются или вовсе исчезают, появляется плоскостопие. Тогда этот природный амортизатор перестает работать так, как должен. Сильные мышцы стопы – залог здоровья! Фитнес-тренер показал простые упражнения для самомассажа Руслан Понтелей:

В большей степени, если мы говорим про продольное плоскостопие, это избыточная масса тела, это длительные статические нагрузки на ноги по профессиональным обязанностям. Думаю, что продольное плоскостопие в первой степени у 80 процентов людей есть. Касаемо поперечного плоскостопия, с возрастом оно развивается также процентов у 80 людей, чем становится старше, тем поперечный свод перестает выполнять свою функцию, распластывается, стопа становится более широкая. Нередко люди говорят, что носили в юношеском возрасте один размер, а потом приходится покупать обувь больше.

Чтобы справиться с плоскостопием и не допустить ухудшения состояния, важно носить ортопедические стельки. Они созданы для того, чтобы поддерживать своды стопы, уменьшать нагрузку на суставы и помогать сохранять правильное положение ноги. Руслан Понтелей:

Мы рекомендуем изготовление индивидуальных ортопедических стелек, поскольку индивидуально изготовленные в большей степени адаптированы по стопе человека. Выбор ортопедических стелек – дело ответственное. Ведь неправильные стельки могут не только не помочь, но и навредить.