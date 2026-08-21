Как ортопедические стельки помогают при плоскостопии? Разбираемся с экспертами

Вы когда-нибудь замечали, что к вечеру ноги гудят так, будто вы пробежали марафон, хотя весь день просто ходили по офису? Или что обувь снашивается как-то странно с одного бока? Скорее всего, ваши стопы начали проседать.
Вы когда-нибудь замечали, что к вечеру ноги гудят так, будто вы пробежали марафон, хотя весь день просто ходили по офису? Или что обувь снашивается как-то странно с одного бока? Скорее всего, ваши стопы начали проседать.
Руслан Понтелей, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:
Плоскостопие – это изменение формы стопы, при котором происходит снижение сводов, то есть или продольного, или поперечного. Бывает продольное, поперечное и комбинированное. Из причин основное, конечно же, генетическая предрасположенность. Есть варианты врожденной плоской стопы. Из приобретенного, так сказать, это, конечно же, какие-то рахитические проблемы. То есть проблемы с мышцами, амиотрофические синдромы.
Когда мы ходим, наши стопы должны выполнять важную функцию – амортизировать нагрузку и поддерживать весь скелет в правильном положении. Но если своды стопы снижаются или вовсе исчезают, появляется плоскостопие. Тогда этот природный амортизатор перестает работать так, как должен.
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Руслан Понтелей:
В большей степени, если мы говорим про продольное плоскостопие, это избыточная масса тела, это длительные статические нагрузки на ноги по профессиональным обязанностям. Думаю, что продольное плоскостопие в первой степени у 80 процентов людей есть. Касаемо поперечного плоскостопия, с возрастом оно развивается также процентов у 80 людей, чем становится старше, тем поперечный свод перестает выполнять свою функцию, распластывается, стопа становится более широкая. Нередко люди говорят, что носили в юношеском возрасте один размер, а потом приходится покупать обувь больше.
Чтобы справиться с плоскостопием и не допустить ухудшения состояния, важно носить ортопедические стельки. Они созданы для того, чтобы поддерживать своды стопы, уменьшать нагрузку на суставы и помогать сохранять правильное положение ноги.
Руслан Понтелей:
Мы рекомендуем изготовление индивидуальных ортопедических стелек, поскольку индивидуально изготовленные в большей степени адаптированы по стопе человека.
Выбор ортопедических стелек – дело ответственное. Ведь неправильные стельки могут не только не помочь, но и навредить.
Татьяна Яндовская, руководитель отдела продаж ортопедического салона ORTOS:
Последствия того, что мы вовремя не приостановили развитие плоскостопия следующие: у женщин – это появление косточки около большого пальца. Это деформация, это косметические нарушения. У мужчин может приводить к тому, что вследствие опущения сводов стопы снижается активность и работоспособность. Для того, чтобы правильно выбрать ортопедическую стельку, самый хороший способ – пройти диагностику стопы. На основании полученного отпечатка увидеть свою анатомическую особенность по расположению сводов, их высоте, длине. Стопы могут отличаться на левой и на правой ноге у каждого человека.
Если вы никогда не носили ортопедические стельки, ваши мышцы могут начать бунтовать. Не пугайтесь, стопа начинает работать правильно. В таких случаях начинайте носить стельки постепенно. Первый день – час-два, второй – три-четыре. Дайте ногам привыкнуть к новой поддержке.
Татьяна Яндовская:
Через период адаптации, он от двух до четырех недель, у нас появляются ощущения, которые мы и проговариваем, что дает стелька – легкость, комфорт. Стелька перестает чувствоваться как отдельный лишний элемент, а становится родной, когда мы на нее наступаем, но наши ощущения меняются. У нас проходит боль, проходят натоптыши, проходят отеки. Носить для женщин можно ее только на высоте каблука до 4 сантиметров, не выше. На более высоком каблуке у нас стопа становится по-другому, и потребность уже в стельке исчезает. То есть нерациональная обувь все-таки стелькой не компенсируется. Если позволяет бюджет, конечно, оптимально под разные сезоны.
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