Что такое заземление? Психолог назвала простые техники, чтобы вернуть себя в реальность и не тревожиться

Анна Бедрицкая, психолог:

Модное слово «заземление», что же это такое, зачем это нужно и почему каждый из нас должен знать эти простые техники для того, чтобы себя вернуть в эту реальность.

Как отличить усталость от эмоционального выгорания? Узнали у психолога

Дело в том, что человек современный подвержен огромному количеству стрессов, большой многозадачности. Требуется большое количество сил и энергии для того, чтобы нашей психике обслуживать все, что происходит. Рано или поздно наша психика говорит «стоп, я больше не могу», человек это ощущает на уровне фрустрации.