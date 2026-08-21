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Что такое заземление? Психолог назвала простые техники, чтобы вернуть себя в реальность и не тревожиться

21 августа 2026 08:30
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Что такое заземление? Психолог назвала простые техники, чтобы вернуть себя в реальность и не тревожиться-1

Анна Бедрицкая, психолог:
Модное слово «заземление», что же это такое, зачем это нужно и почему каждый из нас должен знать эти простые техники для того, чтобы себя вернуть в эту реальность. 

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Дело в том, что человек современный подвержен огромному количеству стрессов, большой многозадачности. Требуется большое количество сил и энергии для того, чтобы нашей психике обслуживать все, что происходит. Рано или поздно наша психика говорит «стоп, я больше не могу», человек это ощущает на уровне фрустрации. 

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# Психология

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