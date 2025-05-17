Лукашенко: Беларусь готова возобновить сотрудничество с Норвегией

Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции. Глава государства выразил надежду, что настоящий расцвет в развитии белорусско-норвежского партнерства еще впереди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции. Глава государства выразил надежду, что настоящий расцвет в развитии белорусско-норвежского партнерства еще впереди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Уверен, несмотря на искусственные барьеры, безосновательно созданные современными политиками, мы найдем возможность вернуться к полноценному диалогу на пользу обоих государств. Республика Беларусь готова к возобновлению конструктивного сотрудничества с Королевством Норвегия во всех сферах взаимного интереса», – подчеркнул Президент.