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Милиция задержала минчан, завладевших имуществом 27 субъектов хозяйствования

14 ноября 2025 08:28
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Товары закупались с отсрочкой платежа, но обязательства не выполнялись. В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая незаконно завладела имуществом 27 субъектов хозяйствования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мошеннки в своих схемах использовали ряд подконтрольных фирм.

Милиция задержала минчан, завладевших имуществом 27 субъектов хозяйствования-2

Задержаны 66-летняя предприниматель, ранее судимая за взяточничество, и ее 37-летний водитель, ранее отбывавший наказание за двойное убийство и торговлю наркотиками.

Милиция задержала минчан, завладевших имуществом 27 субъектов хозяйствования-4

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПИК МВД Беларуси:
Установлено, что в период с декабря 2019-го по июнь 2024 года подельники противоправно завладели имуществом 27 субъектов хозяйствования, в том числе государственных, на общую сумму не менее 1,2 млн рублей. Злоумышленники обманным путем приобретали товары у производителей с условием отсрочки платежа, однако свои обязательства не исполняли. Товар прибывал на склады фигурантки, а затем сбывался без документального оформления. Хищение прикрывалось мнимыми сделками о встречных поставках неликвидного товара. Незаконно полученные денежные средства женщина тратила в казино.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждены четыре уголовных дела. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

# МВД Беларуси # Мошенничество

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