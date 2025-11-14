Ежегодно на работу в сельхозорганизации направляются около 6 тысяч молодых специалистов

Приток кадров помогает отрасли АПК и развивает регионы. В белорусские аграрные предприятия ежегодно приходят на работу около 6 тысяч молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это выпускники профильных вузов и колледжей. Молодежь занята в хозяйствах по всей стране – от животноводческих комплексов до перерабатывающих предприятий. Как подчеркивают в Минсельхозпроде, государство обеспечивает новым профессионалам распределение и поддержку, а это значит, что отрасль получает свежие силы и интересные идеи развития.

Такой кадровый поток укрепляет фундамент белорусского села. Молодые специалисты становятся важным звеном в модернизации сельскохозяйственного сектора. Напомним, уже 15 ноября стартует вступительная кампания на заочную форму обучения в аграрные вузы. Для тех, кто работает, действует упрощенная система получения высшего образования.