Беглов – Лукашенко: вы действительно народный Президент, вы не изменяете своим принципам

Санкт-Петербург – северная российская столица – для Минска регион флагманский. И это взаимно. Подтверждение тому – товарооборот в почти 2,5 миллиарда долларов по итогам минувшего года. Как эту и без того немалую цифру увеличить, 14 июля говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
80-летие Победы, 25 лет сотрудничеству и даже очередная годовщина первых выборов Президента Беларуси. Александр Беглов погрузился в исторический контекст.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
Хотел вас поздравить с убедительной победой, вы действительно народный Президент, народ вас избрал. Я вчера с удовольствием посмотрел газету и прочитал ваше первое интервью 31 год тому назад, когда вас впервые избрали в стране первым Президентом Республики Беларусь.
Я проанализировал, что в того времени по сегодняшний день вы не изменили своим принципам, тем решениям, которые вы тогда принимали и принимаете сегодня, они стабильны, они фундаментальны. Это позволило, безусловно, завоевать уважение среди белорусского народа, среди россиян.