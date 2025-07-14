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Беглов – Лукашенко: вы действительно народный Президент, вы не изменяете своим принципам

14 июля 2025 17:43
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Санкт-Петербург – северная российская столица – для Минска регион флагманский. И это взаимно. Подтверждение тому – товарооборот в почти 2,5 миллиарда долларов по итогам минувшего года. Как эту и без того немалую цифру увеличить, 14 июля говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80-летие Победы, 25 лет сотрудничеству и даже очередная годовщина первых выборов Президента Беларуси. Александр Беглов погрузился в исторический контекст.

Беглов – Лукашенко: вы действительно народный Президент, вы не изменяете своим принципам-2

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
Хотел вас поздравить с убедительной победой, вы действительно народный Президент, народ вас избрал. Я вчера с удовольствием посмотрел газету и прочитал ваше первое интервью 31 год тому назад, когда вас впервые избрали в стране первым Президентом Республики Беларусь. 

Я проанализировал, что в того времени по сегодняшний день вы не изменили своим принципам, тем решениям, которые вы тогда принимали и принимаете сегодня, они стабильны, они фундаментальны. Это позволило, безусловно, завоевать уважение среди белорусского народа, среди россиян. 

# Александр Лукашенко # Александр Беглов # Евгений Пустовой # Беларусь-Россия

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