Беглов – Лукашенко: вы действительно народный Президент, вы не изменяете своим принципам

Санкт-Петербург – северная российская столица – для Минска регион флагманский. И это взаимно. Подтверждение тому – товарооборот в почти 2,5 миллиарда долларов по итогам минувшего года. Как эту и без того немалую цифру увеличить, 14 июля говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80-летие Победы, 25 лет сотрудничеству и даже очередная годовщина первых выборов Президента Беларуси. Александр Беглов погрузился в исторический контекст.